Depois do empate frente à Sérvia, com muitas críticas à arbitragem, a Seleção Portuguesa vai tentar responder no Luxemburgo. E o jogo passa na Rádio Observador, numa emissão especial que pode ouvir aqui.

Com os comentários do treinador Carlos Alberto Diniz — autor do podcast da Rádio Observador, Relatório de Jogo —, do ex-árbitro Pedro Henriques — do nosso podcast Sem Falta —, e de três grandes seguidores da nossa Seleção: o jornalista Júlio Magalhães e o humorista João Pinto.

A emissão especial é conduzida por Miguel Cordeiro e Vicente Figueira, com relato dos jornalistas André Maia e Diogo Varela.

Depois de um golo não validado erradamente no último jogo, Cristiano Ronaldo e a Seleção querem voltar às vitórias. Pode ouvir a Rádio Observador em 93,7 fm e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro. Ou pode escutar a nossa emissão online a partir de qualquer ponto do mundo, clicando aqui.