O plano de testagem nas farmácias de Lisboa começa esta quarta-feira nas freguesias de Ajuda, Alvalade, Arroios, Estrela, Marvila, Olivais, S. Vicente, Santa Clara, Santa Maria Maior e Santo António. A lista será atualizada consoante os dados de incidência da infeção nas freguesias.

Os munícipes com mais de 16 anos podem realizar um teste rápido antigénio gratuito a cada 15 dias, devendo fazer o agendamento prévio na farmácia aderente que desejarem não existindo obrigatoriedade de realizar o teste na freguesia de residência.

Os residentes a partir dos 16 anos nas freguesias de Lisboa com mais de 120 casos por 100 mil habitantes podem efetuar o teste nas farmácias aderentes, sendo que o quadro das freguesias abrangidas, tendo sempre em conta a evolução do número de infetados, é atualizado quinzenalmente nos sites e redes sociais da Câmara Municipal de Lisboa e da Associação Nacional de Farmácias.

As farmácias aderentes estão ligadas ao sistema de informação do Serviço Nacional de Saúde, o SINAVE, pelo que os resultados ficam automaticamente registados — quer isto dizer que ficam acessíveis às equipas de saúde pública. Caso os resultados de diagnóstico sejam positivos para a Covid-19, os cidadãos em questão serão contactados por profissionais do SNS.

O sistema de testagem em massa, tal como se lê na página da autarquia, “permite monitorizar o desconfinamento gradual, acautelando a transmissão do vírus na comunidade e diminuindo os contágios”. A lista de farmácias já pode ser consultada na página da autarquia.