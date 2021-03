(em atualização)

Depois do anúncio, a publicação. “A tão ambicionada revisão da portaria dos rácios” foi publicada, anunciou no Parlamento o ministro da Educação que, esta terça-feira, foi ouvido em audição regimental. Segundo Tiago Brandão Rodrigues, a mexida no diploma que determina quantos funcionários cada escola pode ter permite um reforço “de mais 2.000 trabalhadores não docentes, o que significa um acréscimo de mais de 8.000 funcionários em menos de um ano para as nossas escolas”.

A ideia do Governo é que boa parte destes auxiliares sejam colocados em escolas de 1.º ciclo, como já tinha sido anunciado em fevereiro pelo governante.

A última vez que o Executivo de António Costa mexeu na portaria de rácios foi no ano passado: o diploma foi revisto e publicado em outubro de 2020, embora os efeitos só se tenham sentido em janeiro deste ano, quando chegou a luz verde do Ministério das Finanças para dar início à contratação, depois de o Orçamento do Estado de 2021 entrar em vigor.

Desta vez, esse hiato de quase três meses não deverá acontecer. Em resposta à deputada comunista Alma Rivera, o ministro disse já ter recebido das Finanças “autorização para que os concursos possam ter lugar”.

Esta nova alteração ao diploma — reivindicação antiga dos diretores de escolas e que se manteve apesar dos últimos reforços — foi justificada pelo momento de pandemia que se vive em Portugal e “dado o papel preponderante do pessoal de apoio educativo no espaço escolar”.

Para além das escolas de 1.º ciclo, onde cada assistente operacional passa a ter menos alunos a seu cargo, o ministro da Educação listou os outros estabelecimentos de ensino onde deverão ser colocados estes novos 2.000 funcionários.

Escolas de referência para o ensino de alunos cegos e as de educação bilingue de alunos surdos;

Escolas com utilização de pavilhão gimnodesportivo fora das suas instalações;

Residências escolares de estudantes do ensino básico e do ensino secundário;

Escolas TEIP (Territórios Educativos de Intervenção Prioritária) quando tenham regime de ensino noturno.

Será ainda atribuído mais um assistente técnico para a promoção da inovação e da transição digital por agrupamento em comparação com a portaria anterior.

Diretores estão a fazer levantamento de professores não vacinados

Ao longo da audição de Tiago Brandão Rodrigues, um dos temas recorrentes, levantados pelos partidos da oposição, foi o processo de vacinação de professores. Em resposta à bloquista Joana Mortágua, Tiago Brandão Rodrigues especificou que no último fim de semana foram administradas mais de 60 mil vacinas ao pessoal docente e não docente — números que, sublinhou, lhe foram cedidos pela task force que coordena a vacinação contra a Covid-19.

Sobre eventuais falhas de vacinação e situações de funcionários que tenham ficado por inocular, o ministro da Educação garantiu que os diretores das escolas estão a fazer esse levantamento para comunicarem à tutela que, por sua vez, encaminhará a lista de nomes para a task force.

O objetivo é que todos os professores sejam vacinados e, por isso mesmo, aqueles que falharam a inoculação deverão ser vacinados a 10 e 11 de abril, altura em acontecerá a segunda fase de vacinação em massa nas escolas.

O ministro esclareceu que há ainda uma outra situação: em algumas zonas do país o número de funcionários escolares é tão diminuto que a opção da task force foi vacinar essas pessoas no decorrer desta semana e não no fim de semana passado como aconteceu na maioria dos agrupamentos do país.

A 27 e 28 de março foi vacinado o pessoal docente e não docente do 1.º ciclo do ensino básico e do pré-escolar e, depois da Páscoa, no fim de semana de 10 e 11 de abril será a vez de funcionários de creches (tuteladas pelo Ministério da Segurança Social), professores de atividades de enriquecimento curricular (AEC), 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário.

Aprendizagem. Governo vai analisar o que não aprenderam os alunos do 2.º, 5.º e 8.º ano

Depois de segunda-feira ter sido revelado o primeiro diagnóstico sobre perdas de aprendizagem, feito em janeiro desde ano a alunos do 3.º, 6.º e 9.º ano, o ministro da Educação, anunciou que o passo seguinte será analisar, com a ajuda das provas de aferição, o impacto do ensino à distância dos alunos do 2.º, 5.º e 8.º ano. Ao longo do 3.º período, esclareceu Brandão Rodrigues, serão feitos relatórios mais finos para se poder “alicerçar em mais e melhores dados” as medidas que serão tomadas para ajudar os alunos a recuperar.

Esses programas de apoio, assumiu Brandão Rodrigues, não se podem resumir a um único ano letivo.

“Para ajudar a trabalhar na recuperação e consolidação de aprendizagens, que não poderá durar apenas 1 ano, contamos com o inédito estudo de diagnóstico, produzido pelo IAVE, que nos ajuda agora a perceber melhor os impactos da suspensão das aulas nas literacias de informação, matemática e científica”, disse o ministro no Parlamento. “E porque queremos saber mais, faremos ainda outro estudo diagnóstico amostral, para perceber os impactos junto dos alunos do 2.º, 5.º e 8º anos, utilizando para tal as já preparadas provas de aferição.”

O relatório — detalhou o ministro na comissão parlamentar — “diz muito do que já intuímos” sobre os efeitos do confinamento nas aprendizagens dos alunos. “As disparidades aumentam, afetando de forma perigosa o nível mínimo de aprendizagem dos mais frágeis e ficando aquém da capacidade de progressão dos mais fortes.”

“A via para o sucesso, inclusão e aprendizagem chama-se ensino presencial”, concluiu o ministro da Educação.

Ao longo da audição, em resposta a várias perguntas dos deputados, tanto o ministro como o secretário de Estado Adjunto e da Educação, João Costa, garantiram que esta não será a única ferramenta usada para fazer o diagnóstico do estado das aprendizagens dos alunos.