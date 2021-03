Daniel Guimarães, guarda-redes brasileiro do Nacional da Madeira, está a lutar contra um cancro. A notícia foi avançada pelo meios de comunicação social madeirenses depois de o clube anunciar a contratação de um novo guardião para substituir Guimarães, que não voltará a jogar esta temporada.

De acordo com o jornal A Bola, o guarda-redes de 33 anos — que está afastado dos relvados desde janeiro — vai dar início aos tratamentos brevemente e não tem qualquer prazo definido para um eventual regresso à competição. Esta segunda-feira, o Nacional anunciou a contratação de António Filipe, guardião português de 35 anos que estava sem clube desde que deixou a Arábia Saudita no final do ano passado, e indicou que este irá ocupar “a vaga até agora preenchida por Daniel Guimarães que, infelizmente, por motivos de saúde não poderá voltar a jogar esta temporada, mas por quem estaremos a torcer hoje e sempre”.

António Filipe até final da temporada https://t.co/pCMOtjfmoQ — C.D. Nacional (@CDNacional) March 29, 2021

Já Rúben Micael, capitão do Nacional, agora orientado por Manuel Machado, deixou no Facebook uma mensagem de apoio ao colega de equipa. “Meu amigo, tens o jogo mais difícil da tua vida… Sabes perfeitamente que além da tua família tens o balneário contigo para te apoiar nesta luta. Tenho a certeza de que todos os Nacionalistas também estão contigo. Acredita que será um daqueles penáltis ou uma enorme defesa que irás defender e sair desta situação. Conta comigo para o que precisares”, escreveu o médio português.

Daniel Guimarães chegou ao Nacional em 2017/18, a temporada em que os madeirenses foram campeões da Segunda Liga e regressaram à Primeira, e desde então tem sido a opção primordial para a baliza. No Brasil, o guarda-redes representou o América Mineiro (onde conquistou a Série C do Brasileirão), o Formiga, o Mogi Mirim, o Ponte Preta, o América de Natal e o RB Brasil. Tem contrato com o Nacional até julho de 2022.