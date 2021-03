Quase cego, Estevão Antique, 73 anos, apoia-se numa bengala, a mesma com que fugiu de Palma, numa luta pela sobrevivência em que foi amparado por familiares após o ataque de grupos armados, há uma semana.

Estava com a minha mulher e com esta criança [um neto], eles apanharam-me e fugimos para o mato”, em passo de corrida, diz Estevão, com um retrato sonoro nítido do que passou.