Os autotestes à Covid-19 aprovados no início deste mês pelo Governo ao abrigo de um regime excecional e temporário deverão chegar às farmácias portuguesas ainda nesta semana e ter um custo de cerca de 10 euros por unidade, de acordo com a edição desta quarta-feira do jornal Público, que cita a farmacêutica suíça Roche, que vai comercializar o primeiro produto deste tipo autorizado em Portugal.

“Estamos a ultimar a preparação e a adequação de todos os procedimentos e materiais exigidos pela entidade reguladora”, confirmou a Roche ao Público. “Estimamos que ainda durante esta semana seja possível terminar este processo.”

Depois da aprovação do regime excecional e temporário que permite a venda em farmácias e parafarmácias de testes rápidos de antigénio que podem ser realizados pelo próprio utilizador, o primeiro autoteste à Covid-19 foi autorizado pelo Infarmed na última sexta-feira. Trata-se de um produto da empresa SD Biosensor, da Coreia do Sul, que será distribuído em Portugal pela Roche.

Segundo o Público, entre as exigências do Infarmed encontra-se a produção e impressão da bula em português, que inclui as instruções para que o utilizador possa fazer a recolha da amostra biológica em segurança, bem como a produção das caixas e rótulos, que vão ter de conter a indicação “Autoteste COVID-19 — Regime Excecional“.

Ainda de acordo com as explicações da farmacêutica suíça ao Público, os testes poderão ser vendidos em caixas de 25 ou individualmente e vão ser compostos por um kit que inclui uma zaragatoa (mais curta que as já famosas, uma vez que a recolha se faz na narina, e não na faringe), um tubo para misturar a amostra com o reagente, um doseador e uma tira de teste onde devem ser colocadas quatro gotas da mistura — o que deverá dar um resultado entre 15 e 30 minutos depois.

O Público diz ter pedido esclarecimentos ao Governo sobre o ponto em que estão os formulários, que deverão estar disponíveis na página estatal dedicada à Covid-19, através dos quais os utilizadores que se deparem com um teste positivo deverão comunicar o resultado, mas diz não ter recebido respostas.

O produto estará isento de IVA e deverá ter um custo a rondar os 10 euros por unidade, podendo chegar aos 250 euros por caixa. Os preços deverão ser fixados por cada farmácia, mas a Roche diz que o “custo não deve ser uma barreira ao acesso” e pede aos pontos de venda que estabeleçam um preço “de forma responsável”.