A circulação nas linhas Amarela e Verde do Metropolitano de Lisboa retomou pelas 16h34, depois uma pessoa ter caído na estação de Alvalade esta quarta-feira ao início da tarde, informou à agência Lusa fonte da empresa.

As linhas estiveram interrompidas em toda a sua extensão durante mais de uma hora, tendo a circulação sido retomada às 16h34, com perturbações até às 16h46, hora a que normalizou.

De acordo com a empresa, a circulação nas linhas Amarela e Verde esteve interrompida desde as 15h22 devido a causa alheia ao Metro, por ter havido a queda de uma pessoa à via na estação de Alvalade.

Pelas 16h30, o INEM e os Bombeiros ainda estavam no local.

O Metro refere na sua página da internet que a circulação se encontra normalizada.

A linha Amarela liga a estação de Odivelas à do Rato, enquanto a linha Verde liga a estação de Telheiras à do Cais do Sodré.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Fonte da empresa explicou que a estação de Alavalade é alimentada em termos de energia elétrica pela estação do Campo Grande. Sendo esta uma estação de duas linhas, acabou por ser necessário interromper a circulação em ambas.