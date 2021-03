Os construtores já tinham descoberto uma nova forma de se financiar, que seria impensável há 10 anos, que consiste em abrir um período de encomendas alguns meses (ou em alguns casos, anos) antes de fabricar a primeira unidade e começar a receber “sinais” dos potenciais clientes. A GM descobriu agora uma segunda forma de forrar os cofres, ao vender o primeiro Hummer EV a ser produzido por um valor astronómico. Se a moda pega, em breve vamos ver marcas a vender, por ordem decrescente de valor, as primeiras unidades a sair da linha de produção, não só em termos globais ou até mesmo país a país.

Em Outubro do ano passado, a GM apresentou o Hummer EV e abriu de imediato o período de encomendas, propondo uma versão com 563 km de autonomia (segundo o método americano EPA) por 80.000 dólares, cerca de 68.250€. Face à reputação da submarca Hummer, que se tornou célebre nos tempos dos enormes H1, tanto na versão militar como, posteriormente, civil, tudo indica que se vão vender que nem pãezinhos quentes.

Mas numa altura em que o Hummer EV ainda está em fase de testes, para receber as últimas actualizações e melhorias antes de passar à produção em massa, prevista para o final de 2021, eis que surge a notícia de ter sido vendido o primeiro modelo que abandone a linha de montagem. É claro que quem faz questão em chamar “seu” ao primeiro modelo fabricado tem sempre que pagar um pouco mais pelo privilégio, mas desta vez o incremento é quase escandaloso, pois é superior em 31 vezes ao preço original. O orgulhoso proprietário teve assim de se separar de 2,5 milhões de dólares, cerca de 2,13 milhões de euros.

Mas este primeiro Hummer eléctrico vai ficar para a história e não será apenas pelo valor elevado. Tudo porque a estratégia por detrás desta venda foi reunir verbas para a fundação The Tunnel to Towers, que ajuda as famílias dos bombeiros e polícias que perderam elementos durante os ataques às Torres Gémeas, no 11 de Setembro.