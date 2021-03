(Em atualização)

O Governo considera que deve ser em sede de negociação coletiva que seja estabelecido como são calculados os custos ligados ao teletrabalho a cargo do empregador e do trabalhador. Segundo a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, a realidade entre setores e funções de atividade é muito diferente, pelo que deve ser feita uma análise “caso a caso”.

O Governo já tinha dito ao Jornal de Negócios que os custos com internet e telefone decorrentes do teletrabalho deveriam ficar a cargo do empregador, mas não explicou como é que deveriam ser calculados. Questionada sobre o tema, a ministra Ana Mendes Godinho reconheceu que a definição dos custos “não é regulada ao pormenor na lei”, mas frisa que estas matérias devem ser “o mais possível reguladas em sede de negociação coletiva”, até porque há realidades distintas entre setores e funções de trabalho. Segundo disse Ana Mendes Godinho, após a reunião da concertação social onde foi apresentado o Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho, deve haver uma análise “caso a caso”.

“Essa matéria não é regulada ao pormenor pela lei. É enquadrada e, aliás, [a lei] até já identifica as despesas que podem ser consideradas e não devem ser imputadas ao trabalhador. A nossa opção é que as matérias sejam o mais possível reguladas em sede de negociação coletiva, nomeadamente regulando até aspetos diferentes em setores de atividade completamente diferentes, têm tipos de funções completamente diferentes e, portanto, devem ser situações que quanto mais analisadas setorialmente ou em termos das funções concretas devem ser aferidas de forma diferente. Não são matérias que se consiga dizer de forma igual para todos, de forma banda larga. Devem ser analisadas caso a caso“, disse a ministra.

O Governo apresentou esta quarta-feira aos parceiros sociais o Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho, um documento com orientações que vão guiar eventuais alterações legislativas na área laboral. O documento estabelece que o teletrabalho não deve significar um “acréscimo de custos para os trabalhadores, nomeadamente em matéria de instalação, manutenção e pagamento de despesas relativas aos instrumentos de trabalho utilizados”.