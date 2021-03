O Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) indica menos criminalidade geral e violenta e grave em 2020, mas alerta para as atividades da extrema-direita, que aproveitou a pandemia de Covid-19 para aumentar bases de apoio através da Internet.

O RASI congrega os dados referentes à criminalidade participada à GNR, PSP, Polícia Judiciária, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Polícia Marítima, Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) e Polícia Judiciária Militar e foi entregue pelo Governo na Assembleia da República esta quarta-feira.

Portuguesas que casam no Chipre por conveniência

As autoridades identificaram em 2020 um “número significativo” de crimes de casamentos por conveniência no Chipre entre cidadãs portuguesas e cidadãos de países terceiros.

“No que se refere a crimes de casamento por conveniência, destaque para o número significativo de cidadãs nacionais que se deslocam ao Chipre para celebrarem casamentos com nacionais de países terceiros. Ressalta a transnacionalidade e a dimensão dos meios logísticos e financeiros associados a esta atividade criminosa”, lê-se no relatório.

29 crianças vítimas de tráfico humano

“Na vertente de exploração sexual foram sinalizadas seis vítimas. Salienta-se terem sido sinalizadas duas vítimas, do género feminino, menores de idade, oriundas do continente africano, com fortes indícios de se encontrarem a ser exploradas pela pretensa progenitora num contexto de adoção ilegal”, adianta o RASI.

No total de vítimas sinalizadas há 29 menores, destacando-se o caso de cinco crianças de casos classificados como pendentes ou em investigação, com origem em países africanos e com uma média de idades de 12 anos. Para além das duas crianças já referidas a ser exploradas pela mãe para fins de adoção ilegal, as restantes estariam a ser traficadas para exploração laboral/servidão doméstica ou situações indefinidas.

Menos inquéritos instaurados por causa da pandemia

Foram identificadas 229 possíveis vítimas de tráfico humano, maioritariamente em Portugal (219), que, ainda assim, representam uma quebra de 18,5% face aos 281 casos em 2019.

No âmbito da criminalidade relacionada com o tráfico de pessoas foram instaurados 64 processos de inquérito. No âmbito dos inquéritos sob investigação foram constituídos 29 arguidos e detidas sete pessoas”, lê-se no relatório, que esclarece que os inquéritos investigados podem ter sido instaurados em anos anteriores a 2020.

O relatório assinala uma diminuição nos inquéritos instaurados em 2020, justificada pelas “condições atípicas criadas pela pandemia”.

Ainda sobre tráfico humano, o RASI refere que “foram investigados 86 inquéritos relacionados com o crime de tráfico de pessoas” e que “em 16 destes processos foram sinalizadas 59 vítimas”.

Tráfico humano sobretudo para exploração laboral

A maioria dos casos de tráfico humano sinalizados em Portugal diz respeito a exploração laboral (155), tendo os casos sido associados maioritariamente a trabalho agrícola, com prevalência nos distritos de Santarém e Portalegre.

“Na vertente de exploração laboral verificou-se uma diminuição do número de vítimas sinalizadas, face a 2019”, refere o relatório. “Não obstante, num único processo foram sinalizadas mais de duas dezenas de vítimas.”

Vítimas com origem no Paquistão, Brasil, Moldávia e Portugal

O RASI adianta ainda que 23 presumíveis vítimas foram acolhidas nos cinco Centros de Acolhimento e Proteção para Vítimas de Tráfico de Seres Humanos, 17 das quais homens e seis mulheres, com idades entre os 15 e os 66 anos, com destaque para nacionais do Paquistão, Brasil, Moldávia e Portugal.

“A Estrutura de Autonomização para vítimas de tráfico de seres humanos, criada em 2019, acolheu em 2020, quatro vítimas, todas do género feminino, adultas, maioritariamente nacionais de países terceiros, vítimas de tráfico para fins de exploração laboral (servidão doméstica), casamento forçado”, adianta o relatório.

São ainda referidas 25 autorizações de residência concedidas e 15 inscritos no programa de retorno voluntário e assistido de cidadãos de países terceiros e de países comunitários.

Fluxo migratório principal: do Brasil para o espaço Schengen

Em relação aos emigrantes ilegais, o relatório lembra ainda a chegada à costa do Algarve de 97 cidadãos em situação ilegal presumivelmente de nacionalidade marroquina.

“Não se registaram alterações nas rotas e fluxos migratórios e manteve-se, até março de 2020, o fluxo massivo de migrantes, sobretudo cidadãos brasileiros, a tentar entrar no espaço Schengen”, nota o relatório.

Aumenta exploração sexual de menores online

A criminalidade relacionada com exploração sexual de menores online aumentou em 2020, enquanto as detenções por abuso sexual de crianças, violação e pornografia de menor registaram ligeiras descidas. Em 2020, foram detidas 113 pessoas por abuso sexual de criança, 44 por violação e 32 por pornografia de menor. E em 2019, tinham sido detidas 117 por abuso sexual de criança, 69 por violação e 38 por pornografia de menor.

A posse, distribuição e venda de pornografia de menores online é, segundo o relatório, a forma de criminalidade que revela maior grau de organização e envolve fluxos entre diversos países.

Aumenta o uso de plataformas encriptadas

No que se refere aos ‘modi operandi’, o RASI frisa que “terá como prevalência de distribuição os canais de comunicação comuns como o YouTube, Facebook, Google Drive e Instagram”, apesar de ser ter registado um aumento do uso de plataformas mobile encriptadas (Whatsapp, Telegram) para troca de imagens.

O documento destaca que foi igualmente detetada a utilização “da rede peer-to-peer, para aquisição e distribuição de ficheiros ilegais”, estimando ainda que, no futuro, se verifique “um aumento no uso de plataformas mobile, de conversação e troca de ficheiros standard, por natureza encriptadas”.

As vítimas são meninas e os agressores homens com relação próxima

Em relação ao abuso sexual de crianças, o RASI refere que maior parte das vítimas são meninas e, em contrapartida, os arguidos são homens sobretudo com idades entre os 31 e os 50 anos.

As crianças têm entre 8 e 13 anos e prevalece o contexto da relação familiar enquanto espaço de relacionamento entre autor e vítima, mas as investigações ainda não permitiram consolidar dados sobre o relacionamento.

Também no caso das violações, as vítimas são mulheres, essencialmente entre os 21 e os 30 anos, e os arguidos são homens entre os 21 e os 40 anos. O RASI refere ainda que a maior parte das violações acontece entre conhecidos e familiares.

Delinquência juvenil e criminalidade grupal em queda

Houve 148 casos de vandalismo, 84 ofensas sexuais, 81 roubos, 77 registos por posse ou uso de arma e três ameaças de bomba.

A delinquência juvenil e a segurança escolar encontram-se profundamente relacionadas por via do bullying, da subtração, por meio de ameaça ou mesmo do recurso à violência física, de roubos e pequeno tráfico de drogas, junto às escolas e mesmo no seu interior”, lê-se no documento.