Novos casos de Covid-19 quase duplicam no último dia do mês, antes da Páscoa

Depois de quatro dias com uma média de 350 novas infeções detetadas, a contagem de diagnósticos de Covid-19 quase duplicou para mais de 600 no último dia deste mês de março, segundo os dados apresentados pela Direção-Geral de Saúde (respeitantes às 24 horas até à meia-noite desta quarta-feira). Ainda assim, apesar de o mês terminar com um aumento expressivo dos casos, março conclui-se com uma média diária de 553 novos casos por dia, o que compara com os cerca de 3.000 novos casos diários em fevereiro (em média) e os quase 10.000 de janeiro.

Este é um dos principais destaques do boletim divulgado pela Direção-Geral de Saúde (DGS) esta quarta-feira, 31 de março, e que acrescenta que houve mais três vítimas de Covid-19 nas últimas 24 horas, o que compara com os dois óbitos da véspera. Aqui, a comparação semelhante é ainda mais impressiva: as autoridades de saúde atribuíram como causa da morte o novo coronavírus em 17 óbitos, em média diária, ao longo deste mês de março – contrastando com as 137 de fevereiro e 180 em janeiro.

Um óbito na faixa etária dos 60 anos, outro estava na casa dos 70 anos e o terceiro tinha mais de 80 anos – três homens. Estes três óbitos elevaram para 16.848 a contagem total de pessoas que morreram, em Portugal, devido à infeção com o novo coronavírus, 2,05% dos 821.722 confirmados, até ao momento, nesta pandemia.