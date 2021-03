Tal como a comida, a vida sabe tanto melhor quanto mais temperada for. E uma vida bem temperada é uma vida cheia. Cheia de planos, cheia de possibilidades, cheia de destinos para alcançar. No campo, na praia ou na cidade. Mas antes de chegar a qualquer destino, existe uma viagem — maior, menor, com companhia ou sem, mais entusiasmante, perigosa ou aborrecida, todas elas importam. Todas elas fazem parte desse tempero: e por isso é que o novo Land Rover Discovery Sport é o automóvel ideal para saborear a vida no seu todo.

Como é sabido, o paladar divide-se em cinco gostos básicos: doce, amargo, salgado, ácido e umami. O Discovery Sport, modelo completo e versátil, capaz de enfrentar qualquer aventura extemporânea ou necessidade quotidiana com igual estilo e eficácia, contempla todos eles, cada um à sua maneira.

Os momentos mais doces da vida acontecem, geralmente, com aqueles que nos estão mais próximos: amigos e família. No Discovery Sport, cujas configurações vão até os 5+2 lugares, há espaço para transportar todos com grande conforto. Já para não falar da bagageira, cuja capacidade é líder no seu segmento. Ou seja, reúne todas as condições para viagens memoráveis, cheias de momentos dessa doçura familiar.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O amargo é o absoluto contrário do doce. Muito menos tolerado, é uma espécie de sinal de perigo para as nossas papilas gustativas. Ora, o perigo é uma realidade da condução. Mas o Land Rover Discovery está muitíssimo bem equipado para lidar com ele: traz um leque de funcionalidades inovadoras que tornam a condução e o estacionamento mais simples e seguros.

Salgada é a água do mar, o habitat natural de surfistas e bodyboarders. O Land Rover Discovery foi feito para estes. E não só porque a sua capacidade todo-o-terreno — potenciada pela tração integral e pelo sistema Terrain Response 2 — o consegue levar a praias secretas, onde as melhores ondas não têm tanta concorrência. Também porque sobra espaço para levar todo o material e está equipado com Activity Key, uma pulseira resistente e à prova de água que substitui as chaves tradicionais, que podem ficar guardadas no veículo enquanto está no mar.

A acidez é ótima para contrabalançar alguma doçura excessiva. É a agressão necessária ao paladar para nos lembrar que nem tudo na vida é feito de açúcar. Falamos de azares que podem acontecer e para os quais o Land Rover está mais do que preparado, graças, por exemplo, à sua capacidade de rebocar até 2500 quilos. Ao sistema de navegação inteligente e intuitivo sempre pronto a ajudar qualquer condutor perdido. Ou, até, ao sistema de purificação do ar, especialmente útil naquelas alturas do ano em que as alergias mais atacam.

Finalmente, o umami. O umami é aquela sensação prazerosa de água na boca que certos alimentos, como cogumelos, carne maturada, anchovas ou barriga de atum, conseguem transmitir logo à primeira garfada. E sensações assim não faltam no Land Rover Discovery Sport, com a grelha redesenhada, os lindíssimos faróis LED, a capacidade e potência dos diversos motores (inclui um híbrido plug-in), o sistema de informação e entretenimento Pivi Pro e o novo painel de instrumentos digital de 12,4 polegadas. Até causam arrepios no céu da boca.