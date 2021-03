A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que o medicamento ivermectina seja usado exclusivamente nos ensaios clínicos que pretendem estudar a sua eficácia no tratamento de doentes com Covid-19. A organização acrescenta que o medicamento não está recomendado no tratamento da doença seja qual for a gravidade da mesma.

A evidência atual sobre o uso de ivermectina para tratar pacientes com Covid-19 é inconclusiva. Até que mais dados estejam disponíveis, a OMS recomenda que o medicamento seja usado apenas em ensaios clínicos”, lê-se no comunicado da organização.

O Infarmed já tinha alertado, a 11 de março, que não existem provas que apoiassem a utilização de ivermectina, um antiparasitáriode largo espetro, usado no tratamento da escabiose (sarna) e da pediculose (piolhos), tanto no tratamento da Covid-19 como na prevenção da infeção com SARS-CoV-2.

“Dadas as limitações metodológicas nos ensaios em que a ivermectina foi utilizada e as dúvidas quanto à dose adequada e sua segurança no âmbito da infeção causada pelo SARS-CoV-2, não existem evidências (provas) que apoiem a utilização deste medicamento na profilaxia e tratamento da Covid-19”, escreveu o Infarmed em comunicado.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Esta quarta-feira, a OMS reforça a ideia dizendo que os 16 ensaios clínicos já realizados, com mais de 2.400 pessoas, ainda não foram capazes de demonstrar que o medicamento seja eficaz a reduzir a mortalidade, a necessidade de ventilação mecânica, os internamentos ou o tempo de recuperação da doença.

A OMS acrescenta que não analisou a possibilidade de usar o ivermectina para prevenir a infeção com SARS-CoV-2 — outra utilização que ainda não está demonstrada — por não fazer parte dos objetivos desta revisão.

Em Portugal, há médicos que tomam ou recomendam aos seus doentes. Dizem que veem resultados, mas sem termo de comparação com outros doentes nas mesmas condições a fazer outro tipo de tratamentos — como se faz nos ensaios clínicos — é impossível dizer se os doentes recuperam por causa do medicamento ou por outro qualquer motivo.