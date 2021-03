Uma peça de teatro adaptada da série Game of Thrones está em preparação para 2023, com a colaboração do autor da saga George R. R. Martin, anunciou esta quarta-feira a produção.

De acordo com a agência France-Presse (AFP), a peça ocorrerá “durante um momento charneira da série” literária, indicou num comunicado a equia encabeçada pelos produtores de teatro Simon Painter, Tim Lawson e Jonathan Sanford, que tinham montado, em 2014, o espetáculo de magia “The Illusionists” na Broadway, em Nova Iorque.

O momento determinante da saga é o torneio de Harrenhal, que se desenrola cerca de 17 anos antes da primeira temporada da série televisiva do canal HBO.

“Poucos imaginaram que a carnificina aconteceria quando os bem-nascidos e plebeus se reunissem em Harrenhal para assistir aos melhores cavaleiros do reino lutarem em um grande torneio”, disse George R. R. Martin, citado no comunicado.

Na peça, aparecerão “muitas das personagens mais conhecidas” da saga literária e da série televisiva, transmitida entre 2011 e 2019.

O texto será escrito pelo dramaturgo britânico Duncan Macmillan, autor de adaptações de romances como 1984, de George Orwell, ou Cidade de Vidro, de Paul Auster.

O nosso sonho é levar Westeros [lugar imaginário onde se desenrola a saga] à Broadway, ao West End [em Londres] e à Austrália… e mais tarde a um palco perto de si”, disse ainda George R. R. Martin, no comunicado, revelando que começou a trabalhar no projeto antes da pandemia de Covid-19.

Quase dois anos depois do fim da série televisiva, estão em curso vários projetos à volta do universo de Game of Thrones, entre os quais figuram House of the Dragons, uma série que se passa antes de Game of Thrones e também produzida pela HBO, devendo ir para o ar em 2022. George R. R. Martin está também ligado a projetos relacionados com os seus livros, nomeadamente “Sandkings” [Reis da Areia, em tradução livre], para a Netflix.