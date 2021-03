A farmacêutica norte-americana Pfizer anunciou esta quarta-feira que a sua vacina contra a Covid-19, desenvolvida em parceria com a alemã BioNTech, é 100% eficaz em crianças entre 12 e 15 anos.

Os dados, que vão agora ser entregues ao regulador dos EUA (a Food & Drug Administration) foram obtidos num ensaio clínico de “Fase 3” que envolveu 2.260 participantes, nos EUA. Houve 18 casos de infeção, todos no grupo que recebeu um placebo e não a vacina real.

Nenhuma das crianças que recebeu a vacina teve a doença, nota a Pfizer, acrescentando que a vacina também foi bem tolerada, não produzindo efeitos secundários leves e consistentes com aqueles que se veem, em alguns casos, nos adultos.

Com os dados a seguirem para a FDA “o mais rapidamente possível” (indicou a Pfizer, em comunicado) a expectativa é que o regulador aprove a inoculação de todas as crianças nestas faixas etárias antes do início do próximo ano letivo.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A Pfizer garante que a sua vacina, desenvolvida em parceria com a alemã BioNTech, promoveu uma resposta de anti-corpos “robusta” nestas crianças/adolescentes, uma resposta que até foi mais forte do que na faixa etária entre 16 e 25 anos.

Vários especialistas têm indicado que será essencial vacinar também as crianças, que são 20% da população norte-americana, para que se consiga atingir uma situação de desejável imunidade de grupo.