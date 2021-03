Ricardo Mexia, médico de Saúde Pública e epidemiologista, vai ser diretor de campanha de Carlos Moedas. O anúncio foi feito esta tarde, numa ação de campanha junto da Praça do Marquês de Pombal, em Lisboa.

“Vamos tentar chegar às pessoas e apresentar uma verdadeira alternativa. Queremos mudar esta liderança socialista que está em franco declínio”, afirmou Ricardo Mexia, que tem sido um dos protagonistas na área da Saúde neste ano de combate pandémico.

De acordo com a nota enviada às redações, Ricardo Mexia é licenciado em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, concluiu o Mestrado em Saúde Pública (2013) na Escola Nacional de Saúde Pública e é graduado do EPIET-European Program for Intervention Epidemiology Training do ECDC, tendo estado no Folkehelseinstittutet (Noruega 2009/11).

É também pós-graduado em Gestão de Unidades de Saúde, na Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais, Universidade Católica Portuguesa (2008) e Auditor de Defesa Nacional desde 2019.

Ocupa, desde 2016, o cargo de Presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, exercendo ainda as funções de Vice-Presidente da Secção de Controlo de Doença Transmissível da Federação Europeia de Saúde Pública (desde 2019).

É membro suplente da Assembleia de Freguesia do Lumiar (2017-2021), membro do Secretariado Executivo dos TSD e Coordenador do Conselho Estraégico Nacional (CEN) do PSD na área da Saúde.

Integra atualmente o Departamento de Epidemiologia do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, e trabalha principalmente na área das doenças transmissíveis e da vigilância epidemiológica, onde é formador de diversos cursos.

