As equipas de trabalho no Canal do Suez que tentavam desencalhar o porta-contentores Ever Given tiveram uma grande ajuda no domingo, fundamental para que o navio saísse da posição em que se encontrava, a superlua — um fenómeno que ocorre entre seis a oito vezes por ano e que agitou a maré, fazendo com que o navio finalmente se movesse.

De acordo com a NASA, a Lua cheia de domingo acabou por subir a maré cerca de 46 centímetros acima do normal no Canal do Suez, o que ajudou a desencalhar a gigante embarcação. “Fomos enormemente ajudados pela forte maré baixa”, afirmou Peter Berdowski, diretor executivo da Boskalis, empresa encarregue de desencalhar o navio. “Quando existem forças da natureza a empurrar fortemente o navio, elas conseguem ter mais força que dois rebocadores”, explica ainda à Associated Press.

O fenómeno ocorre quando a lua está cheia, particularmente no momento em que a trajetória da Lua está mais próxima da Terra. No entanto, em si mesmo, as marés acabam sempre por ser maiores quando é lua cheia ou nova, devido ao satélite estar alinhado com o sol, com a Terra ou mesmo com os dois, o que causa uma maior atração gravitacional no planeta.

“Não é incomum que as marés da superlua sejam 30 centímetros mais altas dos que outras marés altas durante o ano, quando a Lua está mais longe da Terra — e não há dúvida de que a maré alta fez parte da estratégia para desencalhar um navio gigante como este”, disse o meteorologista Judson Jones à CNN.

Esta superlua de março foi a primeira do ano e deverá ser a quarta mais brilhante de 2021. A próxima ocorre a 27 de abril — e espera-se que ocorra sem outro navio para desencalhar.