O Presidente francês, Emmanuel Macron, e a chanceler alemã, Angela Merkel, reuniram-se esta terça-feira com o Presidente russo, Vladimir Putin, para discutir uma eventual cooperação em termos de vacinas contra a Covid-19, de acordo com um comunicado do Eliseu, o palácio presidencial francês, citado pela Reuters.

O encontro decorreu por videoconferência e focou-se na “possível cooperação em vacinas, dependendo do progresso da revisão da vacina Sputnik V, atualmente a decorrer na Agência Europeia do Medicamento (AEM)”, diz o comunicado do Eliseu. “Esta revisão vai basear-se nos mesmos padrões que a AEM aplica para cada vacina.“

A AEM começou, no início de março, a análise científica da vacina Sputnik V, desenvolvida pela Rússia, com o objetivo de aprovar a sua distribuição no espaço da União Europeia. A vacina russa poderá vir a ser aprovada no início de maio.

Entretanto, vários países da União Europeia têm criticado a demora em recorrer à vacina russa, que atribuem a motivos geopolíticos, e já estão em curso vários canais de comunicação paralelos com vista à produção da vacina russa em território europeu, bem como à sua comercialização.

Segundo o comunicado do Eliseu, o encontro entre Putin, Macron e Merkel focou-se também na situação do opositor Alexei Navalny, preso desde que regressou à Rússia em janeiro.