A Volkswagen lançou o primeiro teaser de promoção ao seu próximo lançamento: um pequeno SUV de linhas tipo coupé, chamado Taigo, que vai ser apresentado neste Verão para depois chegar aos stands europeus antes do final do ano. O projecto não é radicalmente novo, antes importando o conceito do Nivus, que é produzido no Brasil com destino aos mercados da América do Sul e México. Contudo, no Velho Continente, a produção do crossover compacto será entregue à fábrica de Pamplona, em Espanha.

Os esboços revelados, apresentados como exibindo linhas muito próximas da versão de produção, evidenciam algumas diferenças face ao Nivus. Para começar, a frente ostenta o que parece ser uma linha iluminada a toda a largura do veículo, algo que o crossover brasileiro não possui. Diferenças ainda nos para-choques, à frente e atrás, e na dupla saída de escape. Outro detalhe que salta à vista é o “R” na grelha frontal, o que sugere que o modelo europeu terá direito a uma versão mais desportiva.

Por ora, a Volkswagen limita-se a avançar que o Taigo será equipado de série com faróis de LED, painel de instrumentos digital e “uma infinidade de sistemas de assistência à condução e conectividade de última geração”.

Quanto à oferta de motorizações, o pequeno crossover alemão só estará disponível com mecânicas a gasolina, possivelmente associadas a um sistema mild hybrid, como o que se espera que venha a ser introduzido no facelift do Polo, programado para este ano. A marca menciona “económicos motores TSI”, pelo que provavelmente poderemos contar com o 1.0 TSI de 110 cv e o 1.5 TSI de 150 cv.

O posicionamento do Taigo será muito próximo ao do T-Cross, com o novo modelo a procurar cativar os clientes que preferem uma linha de tejadilho mais baixa e inclinada, isto é, um estilo mais coupé, mesmo que isso sacrifique a habitabilidade (sobretudo para quem viaja nos bancos de trás) ou a capacidade da bagageira. No Nivus, a mala acomoda 415 litros.

A Alemanha já anunciou que espera começar a entregar o Taigo aos clientes no último trimestre do ano, com a Siva a admitir que o novo SUV chegará ao mercado nacional no início de 2022, posicionando-se em termos de gama e preço algures entre o Polo e o T-Cross.