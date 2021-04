Bastou “um erro humano” para inviabilizar 15 milhões de doses da vacina da Johnson & Johnson, conta o The New York Times. Devido a uma falha na mistura de ingredientes atribuída aos funcionários da fábrica de Baltimore, nos EUA, a Johnson & Johnson foi forçada a suspender a produção da sua vacina unidose e atrasará futuras entregas.

A fábrica utilizada pela empresa é da Emergent BioSolutions, que também trabalha com a AstraZeneca. Contudo, as doses para as vacinas desta última farmacêutica não terão sido afetadas. A Emergent BioSolutions só vai voltar a fabricar as doses da vacina da Johnson & Johnson quando a Food and Drug Administration — ou FDA, a agência federal dos EUA que regula este setor — concluir a investigação ao que se passou. Devido a este problema, a Johnson & Johnson vai passar a controlar de forma mais exigente o trabalho feito pela Emergent BioSolutions para evitar problemas de qualidade.

A Johnson & Johnson é responsável pela vacina de dose única. O erro, noticiou o mesmo jornal, aconteceu “há algumas semanas”. Porém, como as doses da vacina da Johnson & Johnson que têm sido administradas nos EUA foram fabricadas nos Países Baixos, o processo de vacinação no país vai continuar a decorrer como previsto até maio, não tendo sido afetado, pelo menos para já. Depois disso, ainda não se sabe qual o impacto que este erro terá no plano de vacinação norte-americano.

Em abril, a Johnson & Johnson esperava enviar dezenas de milhões de doses da sua vacina a partir desta fábrica de Baltimore. Com a investigação a decorrer, não se sabe o que acontecerá com as doses que não terão sido afetadas por este erro. Uma fonte do The New York Times afirma que, por causa desta falha, a legitimidade dessas doses está a ser posta em causa, podendo levar ao cancelamento das entregas.