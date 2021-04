A Alemanha registou 201 mortes provocadas por Covid-19 e 24.300 novos contágios, nas últimas 24 horas, mantendo a tendência de agravamento da crise sanitária, informou esta quinta-feira o Instituto Robert Koch (RKI).

A incidência acumulada em sete dias continua a subir e situa-se agora nos 134,2 casos por cada 100 mil habitantes, face a 132,3 no período anterior. A média nacional chegou a notar uma descida abaixo de 60 em meados de fevereiro, antes do início da “terceira vaga” da doença.

No total, a Alemanha, o país mais populoso da Europa, lamenta 76.543 mortos e comunicou desde o início da pandemia 2.833.173 contágios.

Nesta altura, os valores relacionados com doentes graves por SARS CoV-2 também continuam a aumentar. Segundo a atualização efetuada na quarta-feira estão 3.680 doentes internados nas unidades de cuidados intensivos do país, 2.026 das quais entubadas. Atualmente restam 1.500 camas livres nas unidades de cuidados intensivos a nível nacional.

O responsável científico da União Alemã de Medicina Intensiva e de Urgências (DIVI), Christian Karagiannidis disse hoje ao jornal Rheinische Zeitung que “mantendo-se o ritmo atual as unidades de cuidados intensivos podem ‘esgotar-se’ em quatro semanas”.

Segundo dados do Ministério da Saúde alemão, até ao dia 30 de março, foram inoculadas com a primeira dose da vacina contra o Covid-19, 9.421.702 habitantes e 4.059.469 de pessoas (4,9% da população alemã) já receberam as duas doses.