Estava previsto já para segunda-feira a retoma do estacionamento pago em Lisboa, mas quem circula de carro na capital não precisará de pagar estacionamento até pelo menos dia 14 de abril, avança o Diário de Notícias.

A medida estava inicialmente prevista já para o próximo dia 5, mas levantaria problemas legais na medida em que a Assembleia Municipal (AM) não teria votado a tempo, o que é obrigatório.

Assim, a Câmara de Lisboa vota amanhã a retoma do estacionamento pago em Lisboa, que será posteriormente votado na AM a 13 de abril, para entrar em vigor no dia seguinte.

Os partidos, porém, têm diferentes perspetivas sobre a matéria. É expectável que o PSD vote contra e defenda a extensão do pagamento gratuito até julho. Já o CDS pretende a retoma no dia 19 de abril, dia do recomeço das aulas para os alunos do secundário e ensino superior, bem como a reabertura de vários serviços, como as lojas, restaurantes ou cinemas.

Para as equipas de saúde na frente do combate à pandemia, a medida será estendida para além do dia 14 de abril.