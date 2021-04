No dia em que as farmácias e parafarmácias portuguesas começam a comercializar os autotestes de antigénio capazes de detetar o vírus da Covid-19, o Infarmed enviou para as redações uma nota informativa a explicar que, para já, o único produto aprovado pelo regulador para este fim foi o desenvolvido pela SD Biosensor em parceria com a Roche — e que deverá ter um custo entre os 7 e os 10 euros por unidade.

Apesar de já terem sido 32 os pedidos recebidos pelo regulador, remetidos por 21 fabricantes diferentes, só o teste SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal tem autorização para ser comercializado; tanto em caixas de 25 testes como em venda unitária.

De entre a totalidade dos pedidos recebidos, revela ainda o Infarmed, só dez foram submetidos pelos devidos fabricantes, como é exigido por lei, “uma vez que este é o responsável por toda a informação e documentação técnica relativa aos testes”.

De entre esta dezena, só os testes rápidos desenvolvidos pela SD Biosensor reuniram todos os critérios necessários — entre os testes rejeitados, detalha ainda a nota informativa, alguns não eram sequer feitos com recurso a amostras nasais, como é exigido pela portaria que os regulamenta, mas utilizavam amostras da nasofaringe ou da orofaringe, como os testes PCR, reservados para uso profissional.