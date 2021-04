Um tribunal de primeira instância de Bruxelas decidiu obrigar a Bélgica a retirar todas as medidas anti-Covid que restrinjam a atividade, o emprego ou a mobilidade, por violarem as leis do país, dando razão a uma associação de Direitos Humanos que tinha apresentado queixa. O governo belga, no entanto, já avisou que vai avançar com um recurso em segunda instância, segundo o jornal Le Soir.

A decisão do tribunal implica que o executivo tem agora 30 dias para retirar as medidas, antes de começar a pagar uma pena de 5 mil euros por cada dia de atraso.

Mas nada vai mudar, para já, avisa o ministro da Justiça belga, Vincent Van Quickenborne: “Não estamos a retirar as medidas, não está decidido”, diz, citado pelo Le Soir.

O ministro promete apelar a um tribunal de segunda instância para que que se haja uma resolução ainda este mês, lembrando que “o Conselho de Estado decidiu que havia base jurídica em várias ocasiões”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Na semana passada, o governo belga voltou a endurecer as medidas para tentar controlar a nova vaga de casos de Covid-19. Os cabeleireiros e gabinetes de estética tiveram de voltar a encerrar e o comércio não essencial passou a só poder atender por marcação até 25 de abril. A reabertura de parques temáticos, que estava prevista para o início de abril foi adiada. E a reabertura de cafés e restaurantes estava prevista para 1 de maio.

Nas escolas, apenas os mais novos, no pré-escolar, ficaram em regime presencial, com todos os outros alunos em ensino à distância até 19 de abril, depois das férias de Páscoa, entre 6 e 16 deste mês. E o uso de máscaras, que já era obrigatório a partir dos 12 anos, foi alargado também a crianças com 10 e 11 anos.

A Bélgica atravessa uma terceira vaga de casos, com a média de 4.766 casos por dia na última semana, de acordo com a plataforma Our World In Data, que monitoriza os dados sobre a Covid-19 em todo o mundo. Longe ainda, no entanto, do pico registado na segunda vaga, que chegou a atingir entre 12 mil e 17 mil casos na última semana de outubro.

E no total, desde que começou a pandemia, acumula um dos piores registos do mundo em termos de mortes por Covid-19 — sexto lugar neste ranking, com 1.985 mortes por milhão de habitantes. No número de casos ocupa a 16ª posição, com 76.141 casos por milhão de habitantes, cinco degraus abaixo de Portugal.