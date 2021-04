Boletim DGS. Internamentos continuam a cair mas média diária de casos aumenta e ultrapassa valores de há duas semanas

Foram 592 os novos casos de infeção registados nas últimas 24 horas em Portugal e 11 as mortes associadas à Covid-19 a lamentar. Apesar de os valores se manterem a anos-luz dos registados no pico da terceira fase da pandemia, uma análise rápida permite perceber que a tendência de queda dos novos casos, que se começou a desenhar com o segundo confinamento, parece ter finalmente chegado ao fim.

Com os 1.210 casos registados nos dois últimos dias, a média diária de infeções desta semana (de segunda a quinta) passou para os 479,7. Na semana passada, no mesmo período de tempo, foram 420 os novos casos diários de infeção registados em média; sendo que há duas semanas, altura em que se iniciou a primeira fase do desconfinamento, esse valor foi de 449,5.

Por muito que não estejam a diminuir, os novos casos de infeção mantêm-se baixos — há pouco mais de dois meses, a 28 de janeiro, foi registado o valor mais elevado da pandemia num só dia, 16.432; esta quinta-feira foram 592, quase 28 vezes menos.