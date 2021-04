Menu de Páscoa do Sauvage

Avenida António Serpa, 9, Lisboa. 21 134 5998. Recolhas e entregas entre sexta-feira e domingo

Para um santo menu de degustação em casa: o Sauvage tem a papinha quase toda feita, quase porque alguns pratos têm de ser finalizados em casa. O polvo com migas de pão de milho, couve galega e pimentos deve ser posto no forno durante dez minutos a 180 graus, processo que deve repetir-se com a perna de cabrito desossada, com batata e grelos salteados em alho e alecrim, durante 15 minutos. A ementa inclui ainda queijo de cabra fresco como entrada e uma sobremesa: um duo de pães-de-ló batizado de Tradicional & Canela. A menu é para duas pessoas e custa 60 euros. Por 75 euros, é acompanhado por uma garrafa de vinho, um Tourónio Tinto 2018, do Douro.

Peer Gynt e as Histórias da Formiga Rabiga

Estreia no Facebook, domingo, às 11h

Para reunir toda a família em torno da música clássica: a Orquestra Metropolitana de Lisboa regressou ao Teatro Thalia para montar mais um espetáculo que junta os solistas da casa e histórias para os mais pequenos. A estreia está marcada para domingo às 11h, no Facebook, e contará com narração será de Susana Henriques, acompanhada por flauta, oboé, clarinete, fagote e trompa. A peça Peer Gynt, de Edvard Grieg, acompanhará as Histórias da Formiga Rabiga.

Cabrito assado na Taberna da Rua das Flores

Rua das Flores, 103, Lisboa. 91 211 1115. Encomendas até sexta-feira

Para matar saudades da taberna: o chef André Magalhães preparou uma ementa pascal do mais taberneiro que há, a começar pelo prato principal, um cabrito assado no forno com arroz de miúdos, batatas assadas e grelos salteados, cujo preço varia entre os 25, 45 e 80 euros (uma, duas ou quatro doses). A Taberna da Rua das Flores propõe ainda uma bola de carnes transmontanas (18 euros/Kg) e uma bola doce mirandesa (14 euros/Kg). Pastéis de massa tenra, bolinhos de bacalhau, ovos verdes e rissóis de salmão fazem parte das sugestões de entrada do restaurante.

Entregas especiais da Santini

Lisboa, Oeiras, Cascais e Sintra. Encomendas até às 20h de sexta-feira

Para saborear um gelado pascal: a Santini anuncia a oferta do serviço de entregas em quatro concelhos da região de Lisboa para todos os pedidos superiores a 20 euros. As encomendas devem ser feitas até sexta-feira à noite, mas tem todo o fim de semana de Páscoa para saborear alguns dos gelados de edição limitada, como é o caso dos sabores bolacha Maria, laranja e abacaxi. Torrone é o gelado sugerido pela Santini no mês de abril. Também o de morango está de volta para mais uma temporada estival.

Cabrito à padeiro do chef Vítor Sobral

Recolhas na Peixaria da Esquina ou na Padaria da Esquina, Lisboa. 91 983 7255. Encomendas até sexta-feira

Para saborear o cabrito do chef em casa: Vítor Sobral não fugiu à tendência desta Páscoa e preparou um menu tradicional mas com um toque de inovação. Especialidades como o cabrito à padeiro (31 euros), o polvo com damasco e amêndoa (45 euros) e a bola de bacalhau (17,50 euros/Kg) fazem parte da lista. Do lado das sobremesas, não foi esquecido o folar tradicional nem o pão-de-ló com doce de ovos. Além da opção de levantar os pedidos nos restaurantes, o mesmo menu está disponível para entregas em noMENU, Volup e Uber Eats.

Exposição “Moeda, Fé e Política”

Visita guiada virtual à exposição do Museu do Dinheiro

Para quem não quer esperar pela reabertura dos museus: a exposição inaugurou em novembro, mas o Museu do Dinheiro acaba de lançar uma visita guiada virtual àquela que considera ser uma das suas mais importantes exposições temporárias, organizada em colaboração com a Biblioteca Apostólica do Vaticano. Através de cinco episódios será possível ficar a conhecer cada um dos quatro núcleos que a compõem: a moeda no universo dos Evangelhos, as emissões monetárias da Santa Sé, as relações político-diplomáticas entre Portugal e a Santa Sé e o papel das moedas e medalhas na munificência urbana promovida por papas e reis.

Menu de Páscoa do Vila Galé

Menu disponível nos hotéis de Lisboa, Estoril e Paço de Arcos. 96 177 9002. Encomendas até sexta-feira e levantamentos entre as 10h e as 14h de domingo

Para uma Páscoa tradicional (mas fora da cozinha): os hotéis Vila Galé Ópera, Estoril e Collection Palácio dos Arcos vão cozinhar o almoço de domingo por si, exclusivamente disponível para recolha nestas três unidades da cadeia. A carta pascal inclui um creme de cogumelos com tomilho para entrada (2 euros), dois pratos principais (15 euros) — lombo de bacalhau gratinado com especiarias borrego assado com batatinhas e grelos salteados e um pavé de chocolate com morangos para sobremesa (4 euros). O menu completo, com apenas um prato principal, fica a 20 euros por pessoa.

