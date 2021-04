Os Estados Unidos registaram 1.055 mortes provocadas por Covid-19 nas últimas 24 horas, além de 66.088 novos casos, de acordo com a contagem independente da Universidade norte-americana Johns Hopkins. No dia anterior, tinham sido registados 593 óbitos.

Desde o início da pandemia, o país acumulou 552.006 óbitos e 30.457.315 casos da doença. Os EUA são o país com mais mortes devido ao novo coronavírus e também com mais casos de infeção em termos absolutos.

O Presidente norte-americano, Joe Biden, estimou que a doença venha a causar mais de 600 mil mortos no país. Por seu lado, o Instituto de Métricas e Avaliações de Saúde da Universidade de Washington, em cujos modelos de projeção da evolução da pandemia a Casa Branca se baseia com frequência, previu cerca de 596 mil mortes até ao início de julho.

Na campanha de vacinação, cerca de 97,6 milhões de pessoas (29,4% da população) já receberam pelo menos uma dose da vacina, tendo completado a inoculação 54,6 milhões (16,4% do total do país), segundo os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC).

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 2.805.004 mortos no mundo, resultantes de mais de 128,1 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.