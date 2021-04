A mortalidade em Portugal entre 8 e 21 de março continuou abaixo da média para o mesmo período nos últimos cinco anos, com os óbitos atribuídos à Covid-19 a decrescerem.

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística publicados esta quinta-feira, entre 8 e 14 de março morreram 2.128 pessoas e entre 15 e 21 de março morreram 2.091 pessoas, menos 9,2 por cento e menos 8,5%, respetivamente, do que a média das mesmas semanas entre 2015 e 2019.

Na primeira semana, 6,1% das mortes foram atribuídas à Covid-19, número que desceu para 4,3% na semana seguinte. Das 4.219 pessoas que morreram neste período, 70,4% tinham 75 anos ou mais, registando-se uma diminuição de 14,3% nas mortes de pessoas entre os 85 e os 89 anos face à média das mesmas semanas entre 2015 e 2019.

Mais de 80% das mortes ocorreram nas regiões Norte, Centro e Área Metropolitana de Lisboa, com Alentejo, Centro e Algarve a apresentarem números de mortes por cem mil habitantes superiores ao valor nacional desse indicador, que foi de 41. Nestas duas semanas, 62,9% das mortes aconteceram em estabelecimentos hospitalares.

Entre 8 e 14 de março, o número de mortes esteve abaixo da média de 2015-2019 em todas as regiões menos Lisboa, que também desceu para abaixo dessa média na semana seguinte.

O número de mortes em Portugal subiu a partir de 28 de dezembro, começando a decrescer a partir da semana de 25 a 31 de janeiro, que foi a semana com mais mortes atribuídas à covid-19 desde o início da pandemia (2.036). A pandemia de Covid-19 já provocou em Portugal 16.848 mortes, entre os 821.722 casos confirmados de infeção com o coronavírus SARS-CoV-2, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.