A Venezuela registou na quarta-feira 1.348 novos casos confirmados de coronavírus, o valor mais alto desde o início da pandemia de Covid-19 no país, em março de 2020, anunciou a vice-presidente venezuelana, Delcy Rodríguez.

“A Comissão Presidencial para a Prevenção e Controlo da Covid-19 informa que nas últimas 24 horas registaram-se 1.348 novos contagiados no país (1.337 casos comunitários e 11 importados)”, escreveu na rede social Twitter.

Segundo Delcy Rodríguez, a região “com maior número de novos casos comunitários nas últimas 24 horas” é o estado venezuelano de Miranda, vizinho da capital (279), com casos ativos em 16 municípios, seguindo-se a cidade de Caracas (253) e o estado de La Guaria, também vizinho da capital, com 166 infeções. Além disso, nas últimas 24 horas morreram 13 pessoas, acrescentou.

Delcy Rodríguez precisou ainda que a Venezuela contabilizou 1.602 mortes e 160.497 casos de covid-19 desde o início da pandemia. A governante informou que 147.846 pacientes (92%) recuperaram da doença, havendo atualmente 11.049 casos ativos no país.

Em 22 de março, o Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, decretou duas semanas de “quarentena radical”, até depois da Páscoa, para tentar travar a propagação local da variante do novo coronavírus detetada no Brasil. Em 2 de março de 2021, o país recebeu meio milhão de doses de vacinas da farmacêutica estatal chinesa Sinopharm, depois de ter recebido, em fevereiro, as primeiras 100 mil doses da vacina russa.

Entretanto, na segunda-feira chegaram ao país mais 50 mil doses da vacina russa Sputnik V. De acordo com a Academia de Medicina da Venezuela, o país necessita de 30 milhões de vacinas para 15 milhões de pessoas, 3,5 milhões das quais pessoal prioritário.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.805.004 mortos no mundo, resultantes de mais de 128,1 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.