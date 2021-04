A União Europeia não conseguiu atingir os objetivos de vacinação a que se tinha proposto no primeiro trimestre de 2021: 80% dos profissionais de saúde e dos idosos com mais de 80 anos vacinados, segundo os dados de vacinação do Centro Europeu para a Prevenção e Controlo da Doença.

Consideram-se vacinados aqueles que já receberam as duas doses das vacinas que são administradas neste esquema (Pfizer/BioNTech, Moderna e AstraZeneca), mas mesmo que se considerasse apenas uma dose, a Europa continua longe do objetivo.

“Até ao final da semana, 107 milhões de doses terão sido distribuídas pelos Estados-membros”, disse Dana Spinant, vice-porta-voz da Comissão Europeia, citada pelo jornal El País. Ainda assim, longe dos mais de 160 milhões de doses previstos inicialmente, devido à falha nas entregas da vacina da AstraZeneca — menos de 30 milhões de doses em vez dos quase 100 milhões acordados.

Idosos com mais de 80 anos

Cerca de um terço (33,1%) dos idosos europeus com mais de 80 anos já está vacinado — e mais de metade (59,8%) tomou a primeira dose —, tendo em conta a média dos 25 Estados-membros da União Europeia e Espaço Económico Europeu que reportaram dados sobre a vacinação ao ECDC.

Portugal também não conseguiu cumprir a meta de vacinar 80% dos idosos — apenas 33,1% —, mas chegou aos 79,8% das pessoas com mais de 80 anos vacinadas, pelo menos, com uma dose da vacina. Apenas Islândia, Malta, Irlanda, Suécia e Finlândia deram a primeira dose a mais de 80% das pessoas com mais de 80 anos.

A Islândia é o único país que cumpriu a meta, com 88,5% dos maiores de 80 anos vacinados, segundo o relatório do ECDC com dados até 28 de março. Seguida de Noruega e Malta (69,5e 69,4%) e Dinamarca (52%). Os restantes 21 países têm menos de metade da população vacinada.

Profissionais de saúde

Em relação à proporção de profissionais de saúde totalmente vacinados, há mais países perto de cumprir a meta da UE (80%), mas menos países a reportar estes dados. Apenas 13 países forneceram dados sobre este grupo e Portugal não é um deles.

Em média, nestes países, 47% dos profissionais de saúde estão totalmente vacinados e 61,1% recebeu a primeira dose.

A Hungria, que comprou vacinas à margem do acordo da Comissão Europeia, é o único país que cumpriu a meta e tem quase todos os profissionais de saúde vacinados (99,6%), seguida da Roménia com 79,7% dos profissionais de saúde vacinados.

Com mais de metade dos profissionais deste grupo vacinados estão: Espanha (69,7%), Estónia (65,5%), República Checa (54,5%) e Eslovénia (50,9%).

Estruturas residenciais para idosos

Os dados para os residentes dos lares de idosos são ainda mais escassos, mas mostram que a maioria, nos oito países que reportaram os dados, já tem mais de metade da população deste grupo vacinados — exceto Bulgária e República Checa.

Destacam-se, neste grupo de país (que não inclui Portugal, que não reportou estes dados): Espanha, com 94,5% dos residentes em lares vacinados; Dinamarca, com 88,7%, e Luxemburgo, com 85,9%.

Vacinação de adultos

A União Europeia quer chegar ao final do verão com 70% dos adultos vacinados — Portugal já só tem como meta que tenham pelo menos a primeira dose tomada —, mas, neste momento, só Malta tem mais de 10% dos adultos vacinados (pouco mais, 10,9%).

No total, foram distribuídas, até 28 de março, 85 milhões de doses de vacinas por 29 Estados-membros da UE ou EEE — o que corresponde a 23,7 doses por 100 habitantes.

Neste período, foram administradas quase 71 milhões de doses, em 30 Estados-membros. Em média, nestes países, 5,8% dos adultos foram totalmente vacinados e 13,6% receberam a primeira dose — Portugal está em linha com estes números (5,8 e 14%, respetivamente).