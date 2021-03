O construtor sul-coreano acaba de apresentar ao mundo o seu primeiro modelo eléctrico de nova geração, isto é, concebido do zero para tirar o máximo partido de uma plataforma modular especificamente projectada para receber baterias e mecânicas eléctricas. O EV6 adopta a arquitectura E-GMP estreada pelo novo Ioniq 5, apresenta-se num “corpo” de crossover (indo ao encontro das preferências dos consumidores) e alia a tudo isto uma nova linguagem estilística, diferentes versões (com ou sem tracção integral, para alargar a base de potenciais clientes), cinco níveis de potência, até 510 km de autonomia e prestações de colocar em sentido respeitados modelos como o Lamborghini Urus, Mercedes AMG-GT, McLaren 570S, Porsche 911 Targa 4 e Ferrari California T. Começando justamente por aí, pelo fim, é assim que se apresenta o novo Kia EV6 GT, a versão topo de gama do eléctrico sul-coreano:

Chamado a mostrar o seu poder de aceleração em arranque parado, o Kia EV6 GT deixa para trás toda a concorrência, excepto o McLaren, cruzando os 400 metros da linha de chegada em 2.º lugar – um desempenho que impressiona e que visa dar provas da capacidade de aceleração do novo eléctrico sul-coreano que, nesta versão, passa 585 cv de potência e 740 Nm de binário às quatro rodas, impulsionando o crossover de 0-100 km/h em escassos 3,5 segundos, para depois atingir 260 km/h de velocidade máxima. Para registo, estes números fazem do crossover sul-coreano uma proposta mais performante que o Ford Mustang Mach-E e os seus 487 cv ou, até mesmo, o Tesla Model Y Performance.

Mas até aquele que era até aqui apontado como o crossover – tipo de veículo que se posiciona entre as berlinas convencionais e os SUV mais altos – mais rápido e veloz do mercado, o Porsche Taycan Cross Turismo, vê a maioria das suas versões serem postas em causa pelo novo Kia que, com 260 km/h e 3,5 segundos de 0-100 km/h, deixa para trás a versão normal, a 4S e bate-se taco a taco com o Turbo Cross Turismo, que anuncia 250 km/h e 3,3 segundos. E se esta capacidade de bater o rival alemão impressiona, causa ainda mais sensação por se tratar de um modelo que deverá chegar ao mercado português por menos de 70 mil euros (em Espanha é proposto por cerca de 66.000€), longíssimo dos 160 mil euros que a Porsche exige pelo Taycan Turbo Cross Turismo.

A autonomia desta versão não foi anunciada, mas sabe-se desde já que o EV6 está sempre equipado com um sistema de regeneração de energia controlável que se reparte em seis níveis, accionados por patilhas a partir do volante, para recuperar a energia consoante as necessidades ou a vontade do utilizador, que pode desde anular esta função a escolher um de três modos de regeneração. O condutor pode ainda deixar o sistema fazer automaticamente a gestão ou seleccionar o i-Pedal, solução em tudo similar à estreada no novo Nissan Leaf, que permite prescindir do travão, bastando a ausência ou a suavidade de pressão aplicada no acelerador para maximizar o efeito “travão” e a retenção de energia.

O “canhão” e as pequenas “bombas”

Há cinco versões do EV6, com tracção integral ou traseira e bateria de 58 kWh ou 77,4 kWh. Todas elas têm em comum o facto de exibirem o design que daqui em diante veremos nos futuros modelos da Kia e a capacidade de poderem recarregar os acumuladores a 800 e 400 V sem necessidade de quaisquer adaptadores. Isto significa que, em qualquer uma das versões, é possível ir dos 10 aos 80% da capacidade da bateria em somente 18 minutos. Sendo que, no caso da variante com apenas tracção traseira e a bateria maior, se consegue armazenar a energia necessária para percorrer mais 100 km em menos de quatro minutos e meio.

A oferta arranca com o EV6 GT-Line, alimentado pelo acumulador mais pequeno. Na versão com apenas tracção traseira, monta um motor de 125 kW (170 cv) e 350 Nm, números que sobem para os 173 kW (235 cv) e 605 Nm com dois motores eléctricos (um por eixo), indo de 0 a 100 km/h em 6,2 segundos.

Depois surgem as opções com a bateria de 77,4 kWh, denominadas “Grande Autonomia”. Neste caso, o cliente pode optar de novo por um EV6 com tracção traseira ou às quatro rodas, com isso escolhendo um motor de 168 kW (228 cv) e 350 Nm ou uma potência combinada de 239 kW (325 cv) e 605 Nm (0-100 km/h em 5,2 segundos), respectivamente.

O topo de gama EV6 GT, como referido acima, está disponível exclusivamente com tracção integral e um software específico para o diferencial autoblocante electrónico, montando a bateria “Grande Autonomia”. Contudo, apesar da designação, a Kia ainda não avançou qual o alcance desta versão. Anunciou, isso sim, que o EV6 2WD com o acumulador de 77,4 kWh será capaz de percorrer mais de 510 km com uma carga completa.

Segundo a Kia, qualquer uma destas versões usufrui de bomba de calor e da capacidade de recarregar outros dispositivos eléctricos, inclusivamente um outro veículo eléctrico, até 3,6 kW.

Confira abaixo as especificações técnicas fornecidas pela marca:

Espaço a rodos e tecnologia a condizer

Com 4,68 m de comprimento e uma distância entre eixos de 2,9 m, o EV6 mede 1,88 m de largura e 1,55 m de altura, havendo ligeiras diferenças na largura e altura das versões GT-Line e GT. Em comparação com o Ioniq 5, estas medidas fazem do crossover da Kia 4,5 cm mais comprido, 1 cm mais estreito e 5,5 cm mais baixo, com o espaço entre eixos a ser 10 cm mais curto. Contudo, isso não impede o novo modelo da Kia de oferecer uma habitabilidade superior ao que é comum neste segmento, fruto justamente de usufruir de uma plataforma dedicada.

Há espaço para acomodar bagagens à frente e atrás, cuja volumetria depende do número de motores. Assim, as versões com apenas tracção traseira recebem até 52 litros na frunk e as de tracção integral vêem esse valor baixar para 20 litros. Atrás, a mala pode sempre acondicionar até 520 litros.

Kia EV6 GT-Line 5 fotos

O sistema de infoentretenimento estreia um ecrã de 12 polegadas, tal como o painel de instrumentos digital, também ele com 12 polegadas. Esta dupla permite ao tablier despojar-se de comandos físicos e assumir uma estética minimalista, acompanhada por uma consola central “flutuante”. No pára-brisas e à semelhança do que tem vindo a oferecer as mais recentes novidades, um head-up display de realidade aumentada projecta informação para facilitar a vida ao condutor. Semelhante raciocínio se aplica ao sistema de áudio com a função Active Sound Design, que informa acerca da velocidade a que se viaja, por comando do utilizador.

Em matéria de sistemas de segurança, o novo Kia contempla o que de mais avançado oferece o grupo sul-coreano, sendo de destacar soluções como a saída em segurança, que impede à saída da viatura, bem como o assistente de fila de trânsito, que mantém o veículo centrado na respectiva faixa de rodagem e o auxílio remoto ao estacionamento, que permite efectuar a manobra à distância.

Quando chega e por que preços?

As pré-reservas arrancaram hoje mesmo em alguns mercados europeus, estando a comercialização prevista para o segundo semestre do ano. Em Portugal, ao que o Observador conseguiu apurar junto da marca, os preços deverão ficar definidos muito em breve, prevendo-se que a etapa inicial de encomenda arranque ainda no decorrer do próximo mês de Abril, altura em que já estarão definidos os preços a praticar no mercado português. Quanto às primeiras entregas a clientes, Setembro é apontado como o mês de chegada do novo Kia EV a solo português, vindo da Coreia do Sul, onde a produção arrancará em Julho.

Por cá, a expectativa do importador é conseguir fixar um preço de acesso à gama abaixo dos 50.000€, o que vai ao encontro da estratégia comercial adoptada aqui ao lado, em Espanha. Aí, os valores arrancam em 46.450€ e a pré-reserva implica um sinal de 100€, reembolsável a qualquer momento, caso o cliente queira desistir da aquisição.