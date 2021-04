Não tinham hora marcada, como é necessário para se ser vacinado contra a Covid-19 em Espanha, mas milhares de idosos foram, mesmo assim, até ao centro de vacinação instalado provisoriamente em Sevilha. Uma mensagem falsa, partilhada via Whatsapp no Dia das Mentiras, enganou milhares de idosos: segundo o El País, as filas chegaram a ter mais de 4 mil pessoas, já que a maioria dos idosos ia acompanhada de familiares.

“Quem não estiver vacinado, com mais de 80 anos pode ir para o Sadus de Bermejales. Não importa se é de Muface [Fundo Mútuo Geral para Funcionários Públicos do Estado]. É para todos os maiores de 80 anos que não foram vacinados”, lia-se na mensagem que foi recebida por milhares de pessoas.

No centro de vacinação do Sadus — Serviço de Atividades Desportivas da Universidade de Sevilha — a contabilidade estava feita: 2 mil vacinas deveriam ser administradas entre as oito da manhã e as oito da noite, mas ao meio dia e meia o stock estava esgotado. A decisão foi reforçar a operação do dia e, para além de mais duas mil vacinas administradas, foram chamados profissionais de saúde que estavam a gozar folga.

“Temos de ser sensíveis com estas pessoas que são mais velhas e que foram enganadas”, disse fonte da junta da Andaluzia, citada pelo jornal espanhol, garantindo que 90% das pessoas entre os 80 e os 90 anos que pertencem ao Serviço de Saúde da Andaluzia já foram vacinadas. A maioria dos que apareceram sem hora marcada, esclareceu, pertence a outros sistemas de saúde como o Muface ou o Instituto das Forças Armadas.

“São doses que tínhamos planeado usar na sexta e no sábado, para além de algumas que estavam de reserva”, disse a mesma fonte, argumentando que as autoridades pretendem evitar que pessoas idosas, algumas com problemas de mobilidade, se desloquem de novo ao centro de vacinação.

Por outro lado, o Serviço de Saúde da Andaluzia avançou com uma denúncia junto das autoridades policiais já que a mensagem falsa interferiu no processo normal de vacinação.