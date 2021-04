(em atualização)

Pelo menos 50 portugueses estavam em Palma, Moçambique, avançou a TVI esta quinta-feira, mas todos conseguiram fugir da zona de conflito. Um deles, como foi anunciado logo nas horas seguintes ao ataque de 24 de março, foi baleado e encontra-se internado num hospital na África do Sul. O partido no poder em Moçambique garante que tudo tem feito para devolver a segurança à região norte do país.

Já as Nações Unidas dizem-se preocupadas com falta de fundos e pedem mais financiamento internacional.

O Daesh reivindicou esta segunda-feira, 29 de março, o controlo sobre Palma, depois de um ataque à sede de distrito desencadeado na quarta-feira anterior, 24 de março, junto aos projetos de gás que estão em desenvolvimento na região. No entanto, uma investigadora garante que o Estado Islâmico usou imagens simuladas para reivindicar o ataque.

Forças governamentais estão a fazer de tudo para devolver segurança

A Comissão Política da Frelimo, partido no poder em Moçambique, assegurou esta quinta-feira que as Forças de Defesa e Segurança (FDS) “tudo têm feito” para garantir a segurança e o sossego na região norte, face aos ataques de grupos armados. “A Comissão Política saúda o trabalho das Forças de Defesa e Segurança, que tudo têm feito para garantir a segurança e sossego das populações”, refere uma nota de imprensa daquele órgão da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), a que a Lusa teve acesso.

O partido no poder assinala que os “ataques e a brutalidade” de grupos armados na província de Cabo Delgado estão a provocar “sofrimento e drama às populações”.

A Comissão Política da Frelimo é o órgão decisório mais alto do partido no poder em Moçambique no intervalo entre as sessões do Comité Central e dos congressos e reúne-se semanalmente sobre a liderança do presidente da organização, que é também o Presidente da República, Filipe Nyusi.

A província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, é desde há cerca de três anos alvo de ataques terroristas e o último aconteceu no passado dia 24, em Palma, quando dezenas de civis foram mortos, segundo o Ministério da Defesa moçambicano. A violência está a provocar uma crise humanitária com quase 700 mil deslocados, segundo agências da ONU, e mais de duas mil mortes, segundo contas da Lusa.

Estado Islâmico usou imagens simuladas para reivindicar ataque a Palma

O movimento terrorista Estado Islâmico reivindicou na segunda-feira o controlo da vila de Palma, junto à fronteira com a Tanzânia. No entanto, a investigadora Jasmine Opperman afirmou à Lusa que foram usadas imagens simuladas para reivindicar o ataque.

“A foto, mas também o vídeo, que foram usados” representam um cenário que “não foi em Palma, foi em Mocímboa da Praia”, disse a investigadora da ACLED – Armed Conflict Location and Event Data Project, uma organização não governamental especializada na recolha, análise e mapeamento de dados relativos a conflitos. Segundo Opperman, “este ataque foi oferecido ao EI” pelos insurgentes em Moçambique.

Apesar disso, a investigadora diz que “a reivindicação do crédito não é falsa, mas esta é uma reivindicação simulada, como vimos sempre, com o mesmo formato, a mesma linguagem, o mesmo estilo narrativo” e que mostra que tem havido comunicações entre os insurgentes e o Estado Islâmico.

“Temos de analisar a estratégia de expansão global do EI. Eles estão a usar [insurgências] locais, e ainda que no início seja apenas propaganda, apenas precisam de tempo para que a sua narrativa extremista se imponha nesse contexto local”, explicou a investigadora que considera que “a impressão digital” do EI está ainda numa “fase evolutiva” em Cabo Delgado. “Por agora, apenas está a usar estes ataques e a ajustar a narrativa destes ataques à sua propaganda”, mas está a ter várias ajudas para ganhar cada vez mais força, tanto por parte do Governo de Maputo como por atores internacionais.

ONU preocupada com falta de fundos pede mais financiamento internacional

A Organização das Nações Unidas está preocupada com o subfinanciamento de operações humanitárias, entre as quais a de Moçambique, onde apenas 1% de 217 milhões de euros necessários foi angariado. “Exortamos os doadores a dar generosamente a todos os apelos humanitários”, disse Stéphane Dujarric, porta-voz de António Guterres, secretário-geral da ONU. “Vemos o aumento de necessidades críticas em Moçambique. (…) Estamos a dar o nosso melhor”, declarou.

A 13 de março, ao assinalar o segundo aniversário da passagem do ciclone devastador Idai por Moçambique, o secretário-geral da ONU, António Guterres, avisou que a população moçambicana precisa da ajuda urgente de 254 milhões de dólares (cerca de 217 milhões de euros) “para enfrentar a tripla crise resultante da violência, das crises climáticas e da pandemia de covid-19”. A ONU indicou que apenas 1% do valor necessário foi angariado até agora.

De acordo com os últimos números, 950 mil pessoas em Cabo Delgado e nas províncias vizinhas de Niassa e Nampula sofrem de insegurança alimentar. Em fevereiro contavam-se cerca de 670 mil pessoas deslocadas internamente, das quais 80 mil estão atualmente inacessíveis por causa da violência.

A vila de Palma, cerca de 25 quilómetros do projeto de gás natural da multinacional Total, sofreu um ataque armado na quarta-feira da semana passada, que as autoridades moçambicanas dizem ter resultado na morte de dezenas de pessoas e na fuga de centenas. A violência está a provocar uma crise humanitária com quase 700 mil deslocados, segundo agências da ONU, e mais de duas mil mortes, segundo um cálculo feito pela Lusa.