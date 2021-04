Os 19 concelhos (e a vizinhança) em risco de parar o desconfinamento. Veja o mapa

Há 19 concelhos onde o desconfinamento pode vir a ser travado se, na próxima avaliação dos especialistas, a incidência de casos positivos de infeção pelo coronavírus se mantiver acima dos 120 em duas semanas por 100 mil habitantes, avisou esta quinta-feira o primeiro-ministro António Costa, na conferência de imprensa após o Conselho de Ministros.

Treze deles têm entre 120 e 140 casos por 100 mil habitantes nas últimas duas semanas: Alandroal, Albufeira, Beja, Borba, Cinfães, Figueira da Foz, Figueiró dos Vinhos, Lagoa, Marinha Grande, Penela, Soure, Vila do Bispo e Vimioso. Os outros seis têm uma situação ainda mais alarmante, com uma incidência acima de 240 casos: Carregal do Sal, Moura, Odemira, Portimão, Ribeira da Pena e Rio Maior.