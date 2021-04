Em atualização

Portugal ficou a conhecer esta quinta-feira os cinco adversários que terá pela frente na fase de grupos dos Jogos Olímpicos de Tóquio, naquela que é a estreia do andebol na maior competição desportiva do mundo. A Seleção Nacional, que conseguiu o (dramático) apuramento a cinco segundos do final do jogo com a França depois de uma vitória com a Tunísia e uma derrota com a Croácia no torneio pré-olímpico, foi sorteada com a campeã mundial Dinamarca, a Suécia, o Egipto e o Bahrain, sendo que o Japão optou por ficar também no grupo B, naquela que era uma das nuances do sorteio. O primeiro jogo de Portugal será disputado a 24 de julho com o Egipto.

Os grupos sorteados esta manhã no sorteio virtual foram os seguintes:

Grupo A: Noruega, França, Alemanha, Brasil, Espanha e Argentina

Grupo B: Dinamarca, Suécia, Portugal, Japão, Egito e Bahrain

De recordar que as 12 equipas apuradas estavam divididas por seis potes, com duas seleções cada e da seguinte forma: Dinamarca, Noruega (pote 1), França, Suécia (pote 2), Alemanha, Portugal (pote 3), Brasil, Japão (pote 4), Espanha, Egito (pote 5), Argentina e Bahrain (pote 6). Ou seja, sete formações europeias, duas sul-americanas, duas asiáticas e uma única africana. E isso teve a ver com os encontros de qualificação para os Jogos.

Assim, e além da seleção anfitriã, a Dinamarca apurou-se após ter sido campeã mundial em 2019, a Argentina venceu os Jogos Pan-Americanos, o Bahrain ganhou a qualificação na Ásia (surpreendendo outros favoritos no plano teórico como Qatar e Coreia do Sul), a Espanha sagrou-se campeã europeia em 2020, o Egito terminou em primeiro o Campeonato Africano e as restantes seis seleções, onde se inclui Portugal, saíram do torneio olímpico de qualificação realizado no mês de março em três grupos noutras tantas cidades europeias com Noruega, Brasil, Coreia do Sul, Chile, França, Portugal, Croácia, Tunísia, Suécia, Alemanha, Eslovénia e Argélia.

Os jogos do torneio de andebol nos Jogos Olímpicos de Tóquio vão realizar-se no Yoyogi National Gymnasium, uma obra conhecida pelo design do seu teto suspenso que foi inaugurado em 1964 também para os Jogos, tendo nessa edição recebido as provas de natação, que tiveram como grande figura o americano Don Schollander, e saltos para a água (ao lado havia o complexo que tinha os jogos de basquetebol). Em condições normais, o espaço tem capacidade para mais de 13.000 pessoas, lotação que deverá ser reduzida (e muito) em 2021.