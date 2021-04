Estamos em contagem decrescente para a Páscoa, quadra que além de santa se quer com níveis extraordinários de açúcar. Mesmo que seja impossível reunir toda a família, que não faltem os doces — do tradicional folar e das amêndoas de chocolate, a receitas inovadoras

Cabazes de ovos

Rua Rodrigo da Fonseca, 88, Lisboa. 21 381 1418. Por marcação

Poucos brincam à Páscoa tão a sério como o Ritz Four Seasons. Aqui, as intenções lúdicas dos mais pequenos não foram esquecidas. Um dos cabazes preparados pelo sous-chef pasteleiro Diogo Lopes inclui seis ovos de chocolate recheados, um conjunto de pistas e instruções para organizar a caça dentro de casa e um desenho temático para colorir no final. A segunda versão é para brincar na cozinha, com quatro meios ovos para rechear, dois cremes em saco pasteleiro, quatro opções de decorações e dois chapéus de chef. Os preços são 35 e 45 euros, respetivamente.

Brownies de Páscoa

Olaias, Lisboa. 93 114 7381. Por marcação (entre as 9h e as 18h)

A lista de doces d’O Grão de Cacau para esta Páscoa é extenso, mas é preciso começar por algum lado. Talvez pela proposta mais inusitada: o brownie pascal que Carolina Ribeiro preparou, com caramelo salgado e avelãs no interior, chocolate branco e sprinkles no topo. Uma caixa de quatro custa 12 euros, mas há muito mais nesta pastelaria do Instagram — ovos de chocolate pintados à mão, grandes e pequenos, tabletes e coelhos que seguem a mesma técnica, uma pavlova temática e três versões de folares, do tradicional aos moderninhos.

Bolos sem glúten para cozinhar em casa

Lx Factory, Rua Rodrigues Faria, 103, Lisboa. 91 364 8993. De segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30

Não chega a ser a papinha toda feita, mas quase. Para assinalar as celebrações pascais, mas de uma forma saudável, o The Therapist criou quatro receitas de bolos sem glúten. Os ingredientes (secos) seguem num frasco. Em casa, só terá de juntar ovos, água e óleo de coco, com a opção de substituir os primeiros por leite vegetal, tornado as receitas veganas. Há quatro à escolha: especiarias, cacau e maca, nozes e granola e bana, amendoim e canela. Custam 4,90 euros.

Ovos com recheio de brigadeiro

LxFactory, Rua Rodrigues Faria, 103, Lisboa. 96 348 1132. De segunda a sexta-feira, das 12h às 17h30, e sábado e domingo, das 11h30 às 13h

Logo a seguir aos brigadeiros, são os ovos recheados a especialidade número dois da Brigadeirando. Este ano não é exceção. Os ditos ovos podem ser feitos de quatro chocolates diferentes — tradicional, com 50% de cacau, branco e de caramelo –, além da lista de recheios que, por si só, já é uma tentação, do brigadeiro de Oreo ao crumble com lima e mirtilos, passando pelo caramelo salgado e noz de macadâmia. Os preços variam entre os 30 e os 35 euros. Quem não se conseguir decidir tem sempre a caixa de seis miniaturas, cada uma com um dos sabores disponíveis. Custa 36 euros.

Mini tabletes de chocolate

Avenida da Liberdade, 182, Lisboa. 21 936 9900. Até domingo, das 12h às 15h e das 18h30 às 22h (só entregas)

Além do tradicional cabrito, devidamente antecedido de uma mariscada de camarão, lavagante e recheio de sapateira, o chef António Bóia preparou também algumas gulodices na cozinha do JNcQUOI at Home. A começar pelas mini tabletes feitas com diferentes tipos de chocolate e ainda grué e aromas de maracujá, frutos vermelhos, citrinos e amêndoa. Mas esta incursão pelo mundo da chocolataria não fica por aqui — há trufas e bombons com notas de laranja, canela, coco, mel, café e cardamomo, entre outros. O preço é único: uma embalagem de 200 gramas custa 18 euros.

Salame com fios de ovos

Lx Factory, Rua Rodrigues Faria, 103, Lisboa. 93 231 4341. De segunda a domingo, das 11h às 18h

A mistura pode parecer inusitada, mas no que toca à compatibilidade dos açúcares, este negócio lisboeta já deu provas de trabalhar com as harmonizações mais improváveis. Esta Páscoa, a inovação da Salamaria junta chocolate belga, amêndoa, canela, trouxas e fios de ovos. Os ovos de Páscoa recheados também têm novos sabores, entre eles M&Ms, Snickers e lemonpie. O salame custa 23 euros.

Folar “O Penedo dos Ovos”

Estrada da Lagoa Azul, Linhó. 21 924 9011. Encomendas até dia 10 de abril

Na origem desta especialidade chocolateira do Penha Longa está uma lenda do século XIV, cujo nome acabou por escorregar para o próprio folar. Dentro da propriedade onde se situa o hotel, diz-se que uma grande pedra esconde sob si um tesouro e que este pertenceria a quem conseguisse derrubar a rocha, atirando-lhe ovos. A partir da narrativa, o chef pasteleiro Francisco Siopa revisitou o folar tradicional e adicionou-lhe ingredientes menos típicos, como um praliné que mistura amêndoas, nozes, avelãs e ainda pinhão nacional. A receita leva ainda polpa de cacau, mousse de chocolate, caramelo e flor de sal. O toque final? Três ovos de chocolate de leite, cobertos de ouro em pó. Custa 35 euros.

Amêndoas de café, creme de avelã e coco

Disponíveis na loja online e nas plataformas Uber Eats e Glovo

Numa casa quase centenária e onde o chocolate é, desde sempre, o ingrediente rei, a Páscoa é um dos momentos altos do ano. É por isso que a Arcádia, além de todos os bombons, drageias e ovos que fazem parte do menu, ainda encontra espaço para pensar em algumas novidades. As novas amêndoas de Páscoa chegam assim em três sabores inéditos — café, creme de avelã e coco, com embalagens de 250 e de 500 gramas. O preço é a partir de 7,75 euros. Na loja online, as entregas são gratuitas em compras a partir dos 25 euros. Nas restantes plataforma, oferta da taxa de entrega até 3 de abril.

Folar de bronze

Rua da Artilharia 1, 87 A, Lisboa. 91 877 8583. De segunda-feira a domingo, das 8h às 19h

Há quem ponha pós de ouro no folar, mas a Leitaria Lisboa assume o bronze e inspira-se nos sabores algarvios para servir o bolo mais típico da Páscoa na capital. A erva-doce e a canela destacam-se à primeira dentada. O menu pascal inclui ainda pão-de-ló e tarte de amêndoa caramelizada, para quem quiser fugir à tradição e simplesmente aproveitar o pretexto para se encher de açúcar. Custa 15,50 euros.

Caixa de ovos da Páscoa

Praça D. Filipa de Lencastre, 25, Porto. 91 059 5015. De segunda-feira a domingo, das 11h às 22h

Por fora, a mais banal caixa de ovos. Lá dentro, uma edição pascal das guloseimas saudáveis que já abundam na Nola Kitchen durante o resto do ano. Disponível para encomenda até ao final da semana, a meia dúzia de ovos é uma receita totalmente vegana, cujos principais ingredientes são as manteigas de amêndoa e de coco, a pasta de tâmara e pedaços de cacau. Custa 15,50 euros.

Pão-de-ló de chocolate

Rua de Ceuta, 61, Porto. 22 208 1009. De segunda a sexta-feira, das 9h às 15h e das 19h às 22h30

Não há receita, por muito tradicional que seja, que não possa ser adaptada. E apesar de, normalmente, se querer amarelinho, este pão-de-ló tinge-se da cor do chocolate para fazer as delícias de todos os que não passam sem este ingrediente, tão apetecível nesta altura do ano. A Bira dos Namorados preparou-o em dois tamanhos — normal e em miniatura –, mas ambos com cobertura de doce de ovos e amêndoa. Custam 12,50 e 5 euros, respetivamente.

Bolos decorados a rigor

Rua do Torrinha, 111, Porto. 93 270 0754. Por marcação

No campeonato do cake design, o coelho da Páscoa é a grande inspiração deste negócio portuense. A pensar nos mais gulosos, a Baronesa às Claras criou uma coleção temática composta por um bolo grande para partilhar (com direito a orelhas e tudo), cupcakes e dois tamanhos de pops. As encomendas podem ser feitas até esta quinta-feira. Os preços vão dos 2,50 (pop pequeno) aos 34,50 euros (bolo).

Éclair de ovos moles

Várias localizações, nas zonas do Porto e Lisboa. 22 600 0061. De segunda-feira a domingo, das 10h às 17h

Os éclairs estão para a Leitaria da Quinta do Paço como os ovos de chocolate e as amêndoas estão para a Páscoa, daí que esta pastelaria centenária não possa abrir mão da sua grande especialidade. Resta, por isso, adaptá-la à quadra. O novo éclair, lançado especialmente para esta época do ano, é recheado com ovos moles e chantilly e coberto por suspiro, mais chantilly, fios de ovos e amêndoas. A mesma pastelaria preparou ainda uma coroa pascal e uma edição especial de húngaros, em forma de coelho. Os preços vão dos 0,35 aos 26 euros.