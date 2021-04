Os vídeos mostram centenas de pessoas, juntas e sem qualquer distanciamento, muitas delas abraçadas, nos degraus do Castlefield Bowl, o anfiteatro ao ar livre no centro de Manchester que esta quarta-feira à noite foi palco de uma rave ilegal, com atuação de DJ’s. Para além da música que sai das colunas, ouvem-se as vozes das pessoas reunidas, a dada altura a cantar em uníssono “Show me Love”, música de dança dos anos 90 da americana Robin S. que é tida como uma espécie de hino nas discotecas inglesas. Minutos depois, seriam interrompidas pela polícia que, alertada por moradores da zona, acabou com a festa — no local, como deu conta a imprensa local, ficaram apenas garrafas vazias e muito lixo.

There is currently an actual DJ set at Castlefield Bowl. I wish I was joking. pic.twitter.com/3SArHVy9YZ — harpsjoey (@harps_joey) March 31, 2021

Terão sido várias as centenas de pessoas que se juntaram na Castlefield Bowl esta quarta-feira, numa festa ilegal que as autoridades locais classificaram de “egoísta e perigosa”, face a situação pandémica que o país e o mundo continuam a enfrentar, mas que está longe de representar um caso isolado.

Com o país a ser assolado esta semana por uma mini-onda de calor, com os termómetros a registar temperaturas acima dos 20ºC, têm sido milhares os britânicos que têm saído à rua para desafiar as regras impostas pelo confinamento — nesta fase continuam interditos os ajuntamentos com mais de seis pessoas, a não ser que pertençam a apenas dois agregados familiares.

Let’s enjoy the sun but let’s do it safely. We have come so far, don’t blow it now. — Matt Hancock (@MattHancock) March 30, 2021

Na terça-feira, Matt Hancock, o Secretário da Saúde do governo de Boris Johnson já tinha recorrido ao Twitter para pedir aos britânicos que não deitassem tudo a perder, e para que “aproveitassem o sol, mas em segurança”. Nesse mesmo dia, foram milhares as pessoas que se reuniram no relvado do Hyde Park, em Leeds, indiferentes à legislação em vigor e aos avisos afixados nas árvores: “Proibido fazer fogueiras, churrascos ou lixo”.

Hyde Park: Leeds, right now. Thousands all out celebrating. I'll give it 8-10 weeks before we fecklessly trudge back to Full Lockdown. pic.twitter.com/aJEAjT97qt — Dr James Kent (@DrJamesKent3) March 30, 2021

Através das imagens partilhadas entretanto nas redes sociais, e replicadas na imprensa, dá para perceber que o ambiente de festa, regada com bebidas alcoólicas e com jovens a dançar, jogar à bola ou simplesmente conversar, acabou por dar origem também a situações de confronto físico, a que as autoridades, chamadas também a intervir, terão posto cobro.

Em Nottingham, onde centenas de pessoas também saíram à rua para apanhar sol nos parques — como aconteceu de resto um pouco por todo o país, Londres incluída —, a polícia confiscou e despejou todas as garrafas de bebidas alcoólicas que encontrou. “A polícia acredita que, se conseguir controlar o consumo de álcool e se fizer com que as pessoas o deitem fora, os comportamentos serão melhores”, explicou Paddy Tipping, o comissário local da polícia.

Nottingham Park full of revellers .Council has to close due to litter an… https://t.co/M1MvMWYBbo via @YouTube Here’s update .. click link.. council close 2 parks..now more!! Bloody selfish clowns!! — Sam Taylor (@SamTayl08920309) April 1, 2021

Para além das preocupações óbvias com a pandemia e a transmissão do novo coronavírus, muitos britânicos têm-se mostrado indignados nas redes sociais com o rasto de destruição e de lixo que estes ajuntamentos têm deixado para trás. Em algumas cidades, já foram organizados grupos de voluntários para limpar os relvados.