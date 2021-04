Em atualização

Já tinha passado por Boca Juniors e Saint Étienne, conquistou a Liga Europa e foi tricampeão nacional entre dez títulos ganhos apenas em quatro anos no FC Porto, foi para a Serie A onde representou o Inter, assinou o contrato da carreira pelo Shanghai Shenhua onde venceu uma Taça. Fredy Guarín teve uma carreira de topo ao longo de uma década e meia, onde foi também presença constante na seleção da Colômbia. Em 2019 foi para o Brasil, onde representou o Vasco da Gama, e mudou-se um ano depois para os Millonarios. Com menos jogos realizados e uma menor influência nas equipas onde estava, iniciou em definitivo uma curva descendente no futebol. No entanto, e aos 34 anos, a parte desportiva é nesta altura o mais pequeno dos problemas do médio sul-americano.

O ex-internacional foi esta quinta-feira detido pela Polícia Metropolitana do Vale de Aburra, depois de os pais terem chamado de sua casa as autoridades acusando o filho de violência doméstica. Nos vídeos apanhados do momento, o jogador surge visivelmente alterado, com sangue nas mãos e nas calças, e fica em tronco nu durante a intervenção da polícia, a que resistiu tendo mesmo empurrado um dos agentes que estava a proceder à detenção.

El ex Seleccionado Colombiano, Fredy Guarin, acaba de ser detenido por la policia después de tener una riña con sus padres Lamentable pic.twitter.com/RsJhi0Az52 — Analistas (@_Analistas) April 1, 2021

“Recebemos uma chamada de denúncia de violência doméstica. Quando a polícia chegou ao local, encontrou, no interior de uma casa, pessoas feridas e um filho [Fredy Guarín] que lutava com os pais. Agimos de forma muito profissional, os pais pediram ajuda para que esta pessoa fosse conduzida conforme a lei. É um facto que queremos chamar a atenção aos colombianos e que diz respeito ao uso de substâncias que podem gerar dependência”, apontou Jorge Luis Vargas, diretor da Polícia Nacional, em conferência de imprensa.

Se pronuncia el Mayor General Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional sobre el caso Fredy Guarín. pic.twitter.com/RPhRJCRNgS — Paula Fresneda Gómez (@PauFresneda) April 1, 2021

Segundo o jornal El Tiempo, o comportamento alterado de Guarín continuou até mesmo quando foi levado para o hospital, para tratar os ferimentos que apresentava. “Infelizmente teve um comportamento nada de acordo com o que devia e começou a agredir tanto verbalmente como fisicamente os polícias, o pessoal médico e enfermeiras. Tivemos mais uma vez de controlá-lo com o uso legítimo da força para que fosse atendido”, referiu Pablo Ruíz, comandante da Polícia de Valle de Aburrá, em declarações citadas pela publicação.

Como termina la vida de un gran jugador, las drogas y el alcohol destruyen al ser humano.

La inestabilidad en el hogar y malas compañías llevan al abismo.

Triste final le espera a Fredy Guarin, ojalá sus amigos del fútbol le den la mano y lo saquen de su perdición. pic.twitter.com/aZknfEa4k5 — Roberto Ortiz ???? (@robertoortizu) April 1, 2021

O médio tinha pedido dispensa ao atual clube, o Millonarios, por motivos pessoais, o que levou a que a imprensa colombiana levantasse a possibilidade de uma rescisão de contrato. “É com tristeza que lamentamos o que aconteceu. Todo o nosso apoio à família. Estaremos ao seu lado para que possa receber a ajuda profissional que o retire deste momento crítico”, destacou o clube em comunicado feito algumas horas depois da detenção.

#OFICIAL Comunicado de prensa de MILLONARIOS con respecto a la situación de Fredy Guarín#FuerzaFredy pic.twitter.com/rT90IIKn52 — Mundo MILLOS (@MundoMillos) April 1, 2021

Em 2019, na altura em que assinou pelo Vasco da Gama, a possibilidade de Fredy Guarín sofrer de uma depressão foi levantada, no seguimento da separação com a ex-mulher – mais tarde, e com algum peso a mais, essa seria também uma das justificações para a falta de rendimento no clube do Rio de Janeiro antes da saída para os colombianos do Millonarios, que têm agora intenção também de rescindirem o vínculo com o jogador.