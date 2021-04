Num claro sinal de esperança na retoma da normalidade enviado a todos os britânicos, Isabel II compareceu, na passada quarta-feira, num evento fora do Castelo de Windsor, naquela que é a primeira aparição da monarca em público em cinco meses. A última vez tinha sido em novembro, numa cerimónia que assinalou o Remembrance Day.

O momento coincidiu com a notícia de que a rainha já tomou a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Isabel II tem sido mantida no Castelo Windsor por prevenção, desde que a pandemia eclodiu. Segundo o The Telegraph, o evento desta semana foi a sua quarta aparição fora do castelo desde março do ano passado.

A ocasião que mereceu a presença de sua majestade foi uma pequena cerimónia que assinalou o centenário da Força Aérea Real Australiana, em Runnymede, na região de Surrey, a cerca de 15 quilómetros de Windsor. “Tiveram sorte com o dia. Normalmente, este sítio é muito ventoso”, exclamou Isabel II durante o encontro.

Sorridente, vestida de verde limão, com flores no chapéu e uma pregadeira que lhe foi oferecida na sua primeira viagem à Austrália, em 1954, a rainha confessou-se “maravilhada” por estar fora de casa. Durante a cerimónia, um dos cavaleiros de Isabel II colocou uma coroa de flores em seu nome no memorial, imediatamente antes da monarca se dirigir às placas com os nomes dos australianos mortos na Segunda Guerra Mundial.

Isabel II redigiu ainda, ela própria, uma mensagem de congratulação. “Sendo uma das mais antigas forças aéreas do mundo, é preciso homenagear a eficiência, a capacidade e o sacrifício dos homens e das mulheres que serviram nas suas fileiras, na Austrália e no exterior, durante os últimos 100 anos. Durante o meu reinado, a Força Aérea Real Australiana mostrou imensa dedicação ao dever e defendeu a nossa liberdade em vários conflitos em todo o mundo”, redigiu.

Um dos oficiais presentes no local foi George Brandis. Durante uma breve troca de palavras com a rainha, o alto-comissário australiano ter-lhe-á dito que as limitações ditadas pelo novo coronavírus deixaram muitos australianos presos no Reino Unido. Isabel II, por sua vez, respondeu: “Há sítios piores para se ficar preso”.

Sobre a toma da segunda dose da vacina, o Palácio de Buckingham não avançou com uma confirmação oficial. Contudo, uma fonte do The Sun confirmou que a monarca já a tinha recebido antes do evento desta quarta-feira. “Os assistentes não querem colocá-la em risco. Tendo esta aparição sido marcada para cerca de 12 semanas após a toma da primeira dose, é óbvio que já tomou a segunda”, cita o jornal.

Isabel II e o marido, o duque de Edimburgo, foram vacinados pela primeira vez no dia 9 de janeiro. No mês seguinte, o príncipe foi hospitalizado acabando mesmo por ser submetido a um procedimento relacionado com um problema cardíaco. A poucos meses de completar 100 anos, Philip regressou a casa em meados de março. A rainha, por sua vez, completa 95 anos de idade no próximo dia 21 de abril.