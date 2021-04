Desde 2017 que o Campeonato do Mundo de Ralis, conhecido como WRC (World Rally Championship), monta nos seus carros um pequeno motor com 1.6 litros, que não é derivado de um modelo de série e que, depois de “soprado” por um generoso turbocompressor, debita 380 cv. Equipados com um sistema de transmissão integral e um restritor de ar à entrada do turbo (com 36 mm de diâmetro) para garantir que a potência máxima é respeitada, os carros do WRC revelaram extrema eficiência, sem beliscar a espectacularidade. Mas a Federação Internacional do Automóvel (FIA) decidiu que é altura de dar mais um passo em frente e abraçar a tecnologia híbrida.

A partir de 2022, os carros do WRC vão passar a associar um motor eléctrico de 100 kW, cerca de 136 cv, ao motor 1.6 Turbo de 380 cv, o que perfaz 516 cv, pelo menos enquanto houver bateria. E esta é bem maior do que é habitual nos modelos híbridos, pois atinge 3,9 kWh em vez dos habituais cerca de 1 kWh, o que deverá permitir incrementar a potência sempre que o piloto acelera a fundo, pelo menos no início das rectas.

Este incremento de potência de 36%, para mais vindo de um motor eléctrico que fornece binário máximo de forma instantânea, deverá transformar os pequenos WRC, com pouco mais de 4 metros de comprimento, nuns monstros capazes de devorar estradas sinuosas a grande velocidade, sejam elas em asfalto ou no mais escorregadio dos pisos.

A FIA ainda não revelou se a bateria é recarregada por algum sistema de regeneração durante a travagem ou desaceleração, ou se a opção recaiu em aproveitar a energia excedente do turbocompressor, mas quanto mais eficaz for, mais frequentemente e durante um período mais longo, os pilotos poderão usufruir dos 136 cv extra.

De momento, a Toyota (campeã de pilotos nos últimos dois anos), a Hyundai (campeã de marcas no mesmo período) e a Ford já se comprometeram a continuar no WRC híbrido, com a Subaru a ter anunciado que também gostaria de estar presente, esperando-se agora mais adesões, tanto mais que esta tecnologia é mais próxima dos carros de série que todas as marcas hoje comercializam.