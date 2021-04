Pelo menos 41 pessoas morreram e mais de 60 ficaram feridas num acidente de comboio em Taiwan causado pelo descarrilamento da composição à entrada de um túnel esta sexta-feira. O comboio transportava quase 500 passageiros quando chocou com um camião que estava na linha depois de ser saído de uma estrada de acesso a um site de construção.

O acidente que matou o maquinista é considerado um dos desastres ferroviários mais graves da ilha em quase quatro décadas, muitos passageiros ficaram retidos nas carruagens dentro do túnel.

O comboio expresso viajava entre Taipei e Taitung e saiu dos carris a norte de Hualien no leste de Taiwan. Transportava muitos turistas e pessoas que regressavam a casa para um fim de semana prolongado que assinala o feriado tradicional para visitar os túmulos de familiares mortos.

As imagens do acidente mostram carruagens desfeitas dentro do túnel, mas as equipas de resgate tinham conseguido retirar quase todos os passageiros que ficaram retidos.

Inicialmente, as autoridades revelaram que o comboio transportava 350 pessoas, mas este número foi revisto para quase 500, o que indicia que as carruagens estavam cheia. Haveria passageiros a viajar de pé quando o choque ocorreu. Uma testemunha relata pessoas a cair para cima de outras e famílias inteiras em pânico. “Foi aterrorizador”.