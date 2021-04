(Em atualização)

O Capitólio dos Estados Unidos foi fechado esta sexta-feira devido a uma “ameaça de segurança externa”, depois de um carro ter invadido a entrada principal e ter atingido dois polícias. O ataque, que a polícia recusa chamar terrorista e que pensa para já ter sido um acto isolado, fez duas vítimas mortais: um dos polícias feridos e o suspeito. Houve ainda relatos de tiroteios na zona, sobre os quais a polícia não falou.

Appears that a car smashed into the barrier. Two people are on stretchers. Can’t see whether it’s an officer or civilian pic.twitter.com/Ud5WYGyKFu — Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) April 2, 2021

Por volta das 13h02 locais, o carro avançou contra a entrada da Constitution Avenue, atingiu dois polícias e acabou por ir contra a barreira de segurança. De acordo com a Polícia do Capitólio, após bater na barreira, o suspeito saiu do carro a segurar uma faca e esfaqueou um dos agentes — não é, para já, claro se o polícia que morreu foi o que acabou por ser esfaqueado. Segundo explicou a polícia na conferência de imprensa, o suspeito “não obedeceu às ordens verbais” e a polícia acabou por imobilizá-lo com um tiro. O suspeito foi transportado para o hospital, onde acabaria por morrer.

Segundo a Fox News, assim que o incidente ocorreu, soou um anúncio que se ouviu em todo o complexo: “Devido a uma ameaça de segurança externa nenhuma entrada ou saída é permitida no momento em qualquer edifício do complexo do Capitólio. Vocês podem mover-se pelos prédio, mas fiquem longe de janelas e portas externas. Se você estiver do lado de fora, procure cobertura”.

Large police presence and two stretchers being brought out pic.twitter.com/EmidoLP0PT — Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) April 2, 2021

O Departamento da Polícia de Washington D.C. anunciou de imediato também o fecho de várias ruas nas imediações do Capitólio. Os militares da Guarda Nacional dos Estados Unidos foram chamados a reforçar a segurança da zona, como mostram alguns vídeos divulgados.

At 1:44 p.m. National Guard troops responded to the North Barricade entrance of the Capitol where USCP reports a car struck two officers pic.twitter.com/etTT5M0Wn3 — Lindsey McPherson (@lindsemcpherson) April 2, 2021