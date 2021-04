A cantora e fadista Gisela João revelou esta sexta-feira mais um single do seu próximo disco, intitulado AuRora e com data de edição agendada para 9 de abril. O tema chama-se “Canção ao Coração” e é apresentado também com um vídeo filmado em São Paulo, no Brasil.

Esta “Canção Ao Coração” sucede a “Louca” e “Já Não Choro Por Ti” como singles de antecipação ao lançamento do próximo (e terceiro) disco de Gisela João. Os três vídeos desta trilogia de canção formam aliás, no seu conjunto, uma curta metragem.

O tema tem uma particularidade: a letra foi escrita pela própria Gisela João, que neste disco AuRora torna-se também letrista e compositora — além de intérprete. Já a música e melodia foram compostas por Gisela João em colaboração com Justin Stanton, músico da banda Snarky Puppy e “seu companheiro de vida”, de acordo com comunicado oficial enviado ao Observador.

Os arranjos ficaram a cargo de Stanton e Michael League (também músico dos Snarky Puppy e produtor do disco em parceria com Nic Hard) e o tema inclui notas de mellotron, guitarra elétrica, piano, teclados, guitarra portuguesa, guitarra e baixo. Além de Justin Stanton e Michael League, os créditos listam os músicos Ricardo Parreira, Nelson Aleixo e Francisco Gaspar.

Segundo a própria Gisela João, citada neste comunicado oficial, Justin Stanton forneceu-lhe “ferramentas técnicas e empoderamento fundamentais para perder a timidez e assumir-me, finalmente, como compositora e letrista”.

Já na sua conta oficial nas redes sociais Gisela João tinha adiantado esta quinta-feira: “A próxima delícia que tenho para vos mostrar foi a primeira música que compus, foi a primeira música que fiz. Amo-a com todo o meu coração e como todas as primeiras coisas, talvez daqui a uns tempos eu a ouça e pense ‘ahhh, como eu era ingénua a sentir a vida’. Espero que não. Acredito que não.”

Acredito que a vida como história continua sem edição possível, é uma constante mutação e aprendizagem cheia de altos e baixos e por isso mesmo tão maravilhosa de se viver. Acredito portanto que no fundo, no fundo, o nosso coração sempre nos fala, dizendo que tudo vai passar e que há um sorriso e uma dança que estão à nossa espera. Se o ouvimos ou não, isso são outros 500, mas que há sempre esperança e oportunidade de uma nova aurora – isso há!”, escreveu Gisela João.

Este novo disco AuRora foi gravado entre Lisboa e Barcelona e sucede aos discos Nua, editado em 2016, e Gisela João, editado em 2013. O álbum chegou a ter 2020 como data apontada de edição mas a pandemia da Covid-19 adiou o lançamento para abril deste ano.