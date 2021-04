Em 2020, terão chegado à costa algarvia, provenientes de Marrocos, 96 migrantes. Só esta segunda-feira podem ter chegado mais 15 ou 16. Há uma rota de imigração ilegal com partida em Marrocos e com Portugal como destino e o DCIAP — Departamento Central de Investigação e Ação Penal — terá sido chamado a investigá-la, de acordo com o Diário de Notícias.

O processo de investigação destas migrações de marroquinos para Portugal foi parar ao entregue ao DCIAP porque terão aparecido novos dados que sugerem que a esta rota de imigração ilegal podem estar associados crimes de maior gravidade, nomeadamente tráfico de seres humanos e auxílio à imigração ilegal, refere o DN.

O DCIAP, pela capacidade de investigar processos intrincados e que abrangem diferentes países, terá sido o órgão escolhido a conduzir a investigação.

O jornal adianta que foram constituídos três arguidos, indiciados pelas autoridades como possíveis agentes de tráfico humano. Os três arguidos são marroquinos e são suspeitos dos dois crimes mencionados, mas poderão não ser os únicos envolvidos nas operações de transporte ilegal de pessoas entre Marrocos e Portugal, indica ainda o DN.