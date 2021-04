Mais de duas mil pessoas — não se sabe o número ao certo mas a imprensa local fala em até cinco mil pessoas — juntaram-se num parque público em Bruxelas, esta quinta-feira, dia 1 de abril, para uma festa com música ao vivo. Primeiro problema: a festa anunciada era, afinal, uma piada para assinalar o dia das mentiras. Segundo problema: mesmo sem música, centenas de jovens recusaram-se a abandonar o ajuntamento no parque. Houve confrontos com a polícia, detenções, objetos atirados e uso de gás lacrimogéneo e canhões de água.

As imagens, que pode ver na fotogaleria no topo deste artigo (clicando na fotografia principal), ilustram o inusitado cenário que resultou do anúncio de uma festa chamada “La Boum” (em tradução livre, “a festa”) no parque Bois de la Cambre e da intransigência dos jovens em abandonar o local.

A própria existência da festa e o cartaz indiciavam desde logo que se poderia tratar de um evento falso. A verosimilhança de um DJ set de Calvin Harris (um dos DJ mais populares do mundo) e de um regresso único às atuações do duo Daft Punk (que terminou há poucas semanas) num parque público de Bruxelas era pouca. Ainda mais em tempos de confinamento devido à Covid-19 — no país só são permitidos atualmente grupos de no máximo quatro pessoas ao ar livre. Mas nem isso demoveu a juventude.

O dia de sol terá ajudado a que se concentrassem mais de duas mil pessoas no maior parque público de Bruxelas, ignorando até que nas redes sociais — onde a festa foi inicialmente anunciada — a organização da “La Boum” tivesse esclarecido que o evento era apenas uma mentira para o 1 de abril.

Não tendo visto a informação que anunciava que o evento era falso, ou ignorando-a, uma massa de pessoas juntou-se e reagiu com pouco agrado à aparição e intervenção da polícia. Segundo a agência Reuters, muitos levantaram os punhos no ar, cantaram as palavras “liberdade” e alguns atiraram pedras e garrafas na direção dos veículos de canhões de água dos agentes da autoridade.

Uma das presentes, uma estudante que frequenta o ensino secundário e que se chama Amelie, explicou à Agência Reuters o que a levou a ter-se deslocado ali:

Estamos todos deprimidos. Faço 18 anos daqui a duas semanas e queremos aproveitar a nossa juventude. Não viemos para chatear a polícia mas sim para mostrar que também temos uma vida e que a queremos gozar”.

A agência de notícias refere, e as fotografias no topo deste artigo ilustram-no, que houve pessoas feridas em confrontos com a polícia — pelo menos duas, incluindo uma mulher que foi abalroada por um polícia a cavalo. Pelo menos três agentes das forças de segurança terão ficado feridos e houve detenções (de quatro pessoas) como as fotografias também atestam.

As autoridades abriram já um inquérito para investigar a identidade de quem anunciou este evento falso na rede social Facebook. A Bélgica passa atualmente pelo seu terceiro confinamento desde que a pandemia da Covid-19 chegou ao país.