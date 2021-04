A Mensagem Secreta de Aniversário

Texto e ilustrações de Eric Carle (Kalandraka Editora). 11€. Idade: + 2 anos.

Eric Carle dispensa apresentações: é um dos mais consagrados autores infantis do mundo (A Lagartinha Muito Comilona é um dos seus maiores cartões de visita) e este A Mensagem Secreta de Aniversário chega-nos a 2021 vindo diretamente de 1972, ano em que foi publicado originalmente. Esta é, portanto, uma reedição cheia de mistério: na véspera do seu aniversário, Tim envolve-se numa aventura ao encontrar uma carta codificada que o levará ao seu presente. Depois de interpretadas uma série de pistas misteriosas, conseguirá dar com os presentes de aniversário? Esteticamente o livro mantém-se fiel ao estilo de Eric Carle, sempre recorrendo à técnica da colagem, por exemplo, com base em papéis pintados à mão, tudo com muita cor e expressividade.

Frida Khalo

Texto de Maria Isabel Sánchez Vegara e ilustrações de Gee Fan Eng (Nuvem de Letras). 12,90€. Idade: + 7 anos.

A coleção “Meninas Pequenas, Grandes Sonhos” dedica-se a apresentar aos mais pequenos as figuras inspiradoras e importantes da história do mundo. Esta foca-se principalmente em figuras femininas mas a coleção gémea “Meninos Pequenos, Grande Sonhos” faz o mesmo com figuras masculinas. Um dos mais recentes lançamentos deste apanhado é a história de Frida Khalo. Desde o grande acidente que a atirou para uma cama até à forma como conseguiu libertar-se e dar asas à sua imaginação e criatividade através da arte, a biografia de Frida surge num formato leve e divertido para alimentar os sonhos dos leitores mais novos.

Ser Pequeno na Cidade

Texto e ilustrações de Sydney Smith (Fábula).14,99€. Idade: + 5 anos.

O canadiano que assina este trabalho é já um nome conceituado no meio e este Ser Pequeno na Cidade é o primeiro trabalho que escreve e ilustra. Como o próprio título indica, a história fala da sensação muitas vezes esmagadora de nos sentirmos minúsculos numa cidade movimentada. Abordando temas como a solidão ou a falta de confiança, este conto pretende mostrar que apesar da azáfama, confusão e medo, há sempre uma maneira de ficarmos tranquilos e aconchegados junto dos que mais gostam de nós. Ser Pequeno na Cidade é um livro com o seu quê de intimista e dá uma mão cheia de dicas sobre como contrariar essa sensação de pequenez que toda a gente, de uma maneira ou de outra, já sentiu na sua vida.

Marte! Bem Vindos ao Planeta Vermelho

Texto de Stacy McAnulty e ilustrações de Stevie Lewis (Booksmile). 12,95€. Idade: + 4 anos.

Enquanto existirem meninos e meninas que respondam “astronauta” à pergunta “o que queres ser quando fores grande?”, será pertinente apresentar aos miúdos tudo e mais alguma coisa sobre o espaço. É nessa onda que gravita este Marte! Bem Vindos ao Planeta Vermelho, uma obra bem humorada que pretende explica um pouco daquilo que acontece neste planeta sobre o qual muito se tem falado, ultimamente. Com base em informação científica, o planeta (o texto é todo na primeira pessoa) conta uma série de aspetos e curiosidades não só sobre si próprio como também da sua relação com todo o sistema solar. Uma sugestão divertida para pequenos exploradores espaciais ou cientistas.

Tudo Tão Grande / Canção Cada Vez Maior

Texto de Isabel Minhós Martins e ilustrações de Bernardo P. Carvalho (Planeta Tangerina). 12,50€. Idade: +2 anos.

Bem ao jeito de outros trabalhos publicados pela Planeta Tangerina, Tudo Tão Grande / Canção Cada Vez Maior é uma obra mais metafórica que objetiva. Sempre apoiada num aspeto estético muito característico, cheio de cor e desenhos que por vezes parecem quase aleatórios, a obra pretende debruçar-se sobre como é crescer. Porque crescemos? De onde vem a vontade de crescer? Dúvidas deste género são abordadas de forma leve e aberta a interpretações — um ótimo motor para a criatividade tanto dos miúdos como até dos pais. Escrita e desenhada por mãos portuguesas, Tudo Tão Grande / Canção Cada Vez Maior já está nas bancas à espera de mãos pequeninas que lhe peguem.

Tímidos

Texto e ilustrações de Simona Ciraolo (Orfeu Mini). 13,50€. Idade: + 2 anos.

Alguma vez ouviu falar de polvos panqueca? Não são muito comuns mas existem mesmo, tanto nas zonas de costa do Japão e do estado da Califórnia, nos EUA, por exemplo, como no novo livro da italiana Simona Ciraolo. Em Tímidos, Maurício é precisamente um cefalópode deste género que gosta pouco de dar nas vistas — prefere ficar quieto no seu cantinho no mar — literalmente sem levantar ondas. Ainda assim, quando ninguém está a ver, o mesmo Maurício dá largas à criatividade e torna-se um bicho totalmente diferente. Porque não é assim sempre? Esta questão acaba por ser a moral da história: nunca devemos ter vergonha de sermos nós próprios. Divertida e colorida, é assim esta novidade da Orfeu Mini.

Os Meus Amigos

Texto e ilustrações de Taro Gomi (Orfeu Mini). 12,50€. Idade: + 2 anos.

Já lá vão uns bons anos desde que este autor e ilustrador japonês editou o seu livro infantil de maior sucesso, Todos fazemos Cocó. O novo Os Meus Amigos é uma extensão do espírito bem humorado desse seu êxito maior, sendo acompanhado também pela estética muito simples e colorida dos desenhos que ilustram a história de uma menina com dois grandes tótós no cabelo que explica tudo aquilo que aprendeu com os seus amigos, sejam eles gatos, crocodilos, borboletas, cães… E outras crianças, claro. Se ainda não conhece o trabalho deste autor, espreite a já citada obra escatológica, por exemplo, ou outro sucesso seu chamado Para Lá do Oceano.

O Fato Novo do Sultão e Outros Contos

Texto de Guerra Junqueiro e ilustrações de Elias Gato (Fábula). 10,99€. Idade: + 9 anos.

Se sempre quis ter um livro de alguém que dá nome a uma avenida, esta novidade pode ser uma boa escolha. O Fato Novo do Sultão e Outros Contos é um apanhado de várias histórias tradicionais que Guerra Junqueiro, em 1877, decidiu reunir e adaptar a tempos e formas mais atuais no livro Contos para a Infância — nenhuma delas sendo de sua autoria. Esta nova e revisitada edição quis dar ainda mais contemporaneidade a estas histórias que exploram valores como a bondade, a justiça, a gratidão e a honestidade, por exemplo, recorrendo aos desenhos bem humorados de Elias Gato, português nascido na Suíça que entretanto fez do Algarve sua casa.