Portugal está “verde”, mas pouco. O país continua a estar no quadrante mais positivo da matriz de risco concebida pelo Governo, que ilustra a evolução e estado da pandemia da Covid-19 em território nacional. Mas depois da atualização de dados feita esta sexta-feira, a cor é já quase um verde amarelado. Isto porque o índice de transmissibilidade, o chamado R(t), está cada vez mais próximo do limite que António Costa definiu — após auscultar peritos de saúde — como máximo para Portugal desconfinar ao ritmo previsto: 1.

O R(t), que calcula o índice de transmissibilidade do coronavírus no país ou, por outras palavras, qual o risco a que um infetado está de transmitir o vírus e a quantas pessoas em média, chegou a ser de 0,83 em solo nacional a 15 de março.

Nessa altura, o primeiro-ministro já tinha apresentado o plano de desconfinamento e colocara o R(t) abaixo de 1 como um dos (vários) critérios que teriam de ser cumpridos para que o plano não tivesse de ser revisto. Se o R(t) continuar a aumentar ao ritmo a que tem aumentado nas últimas duas a três semanas, será difícil não ultrapassar o limite de 1 muito em breve.

O aumento do R(t) nas últimas horas foi comunicado pela Direção-Geral da Saúde no boletim diário em que atualiza a evolução da propagação da pandemia no país. O boletim identifica mais 548 casos de infeção pelo SARS-CoV-2 e mais nove mortes de pessoas infetadas com o coronavírus em Portugal.

Incidência aumenta mas preocupa menos

A chamada “incidência” da pandemia no país — termo que as autoridades portuguesas usam para enquadrar o número de novos casos de infeção pela dimensão da população — cifra-se agora em 62,9 casos, em média, por cada 100 mil habitantes de Portugal continental e em 65,6 casos em média por cada 100 mil habitantes do país no seu todo.

Estes novos números significam que a incidência aumentou em Portugal nas últimas 24 horas, dado que o número de casos em média por 100 mil habitantes era de 62,4 em território continental (aumentou 0.5) e em território nacional era de 65,3 (aumentou 0.3).

Ainda assim, Portugal continua com um número de novos contágios ainda distante do rácio que obrigaria o Governo a rever as medidas de desconfinamento: 120 novos casos por cada 100 mil habitantes.