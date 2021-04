O piloto alemão Sebastian Vettel, quatro vezes campeão do mundo de Fórmula 1 com a Red Bull, trocou este ano a equipa da Ferrari pela da Aston Martin, depois de seis anos a conduzir para os tifosi. Enquanto tenta ganhar confiança no seu carro de competição, Vettel diverte-se com os mais recentes modelos de estrada da Aston Martin e, avaliar pelo rasgado sorriso, terá ficado mais impressionado com o DBX de série do que com o AMR 21, o fórmula 1 do construtor britânico.

O vídeo, com imagens de rara beleza, mostra o Aston Martin DBX evoluir um lago gelado e coberto de neve, como que a confirmar o seu estatuto de SUV. De recordar que o modelo inglês tem mais de 5 metros de comprimento e é impulsionado por um motor 4.0 V8 biturbo com 550 cv, de origem Mercedes. O seu sistema de transmissão integral reparte a potência pelas quatro rodas, possuindo vários modos de condução, um dos quais destinado a conferir-lhe um comportamento mais desportivo, que o aproxima de um carro de ralis.

Rapidamente o DBX se tornará o modelo mais vendido na gama da Aston Martin, daí que seja normal que a marca recorra a Vettel, o seu piloto mais conhecido, para promover a mais familiar das propostas do construtor. Denominado “A New Beginning”, o vídeo refere-se tanto ao modelo como ao piloto germânico, também com olhos no futuro.

A Aston Martin, que hoje é controlada por uma série de investidores liderados pelo canadiano Lawrence Stroll, pai do também piloto da equipa Lance Stroll, já se comprometeu a apresentar o seu primeiro desportivo eléctrico em 2025, para garantir que, a partir de 2030, não voltará a incluir novos modelos na gama com motores a combustão.