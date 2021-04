Este ano, a Volkswagen demonstrou que nem todas as mentiras do 1 de Abril correm bem, mas tirando este caso raro de erro no timing, a verdade é que as redes sociais – na maioria dos casos, foi este o veículo escolhido – foram inundadas de histórias, casos e soluções que, mesmo sendo mentira, cumprem o seu papel de colocar um sorriso na face de muitos. Ou, pelo menos, tentar.

A BMW abriu as hostilidades com uma piada que toca num dos maiores defeitos dos condutores: uma certa tendência para não usar os indicadores de mudança de direcção, também conhecidos como piscas. A marca alemã aconselha os condutores a utilizarem-nos enquanto podem, pois anuncia, na sua brincadeira do dia das mentiras, que vai retirar os piscas dos seus carros a partir de 2022, para poupar peso e utilizar menos materiais, o que coloca menos pressão sobre o ambiente.

A Bentley, pelo seu lado, afirma que vai passar a propor o que denomina Rotating Display, um dispositivo integrado no tablier que integra, entre outras coisas, uma máquina de café expresso.

A opção seria bem-vinda pela maioria dos clientes e faz todo o sentido, sobretudo vinda da marca que já oferece nos seus modelos sistemas de minibar no banco traseiro que oferecem flûtes e champagne, ou whisky e os respectivos copos, consoante a preferência de quem vai sentado lá atrás.

A pensar nos apaixonados pelas redes sociais e pelas Insta Stories, a Alfa Romeo anunciou um novo tipo de protecção dos vidros dos seus modelos, que não se limitam a escurecer, mas sim a tornar mais bela e colorida a paisagem exterior. Isto para quem não acesso ao Photoshop.

A Porsche, que já disponibiliza a possibilidade de pintar os seus modelos nas cores preferidas dos clientes, sejam elas para fazer conjunto com o portão da garagem ou a gravata favorita do condutor, avançou com a Patina Paint.

Mais do que uma nova cor, é uma pintura que faz parecer usado e vítima de corrosão o mais novo dos modelos. Se lhe parece uma opção estranha, é porque certamente será, o que não implica que não possam existir clientes em busca desta solução.

Curiosa é a solução avançada pela Caterham, cujos modelos são reconhecidamente desportivos por serem muito leves, com centro de gravidade baixo e divertidos de conduzir. Mas têm igualmente um difícil acesso, quando o objectivo é entrar ou sair do cockpit, daí que o que construtor britânico tenha proposto, no 1 de Abril, uma embalagem de vaselina com a finalidade de escorregar melhor para a posição atrás do volante de um Super Seven.

A Mercedes avança com um vídeo rebuscado, com muitos livros, em que a mensagem final é o lançamento de um novo aroma, que a marca alemã denomina First Edition Novel. A Mercedes já comercializa perfumes, mas este promete o cheiro de uma enciclopédia liquidificada, o que certamente apaixonará os que fãs da marca que, devido ao confinamento, se têm visto afastados das bibliotecas.

Uma das mentiras mais criativas chegou-nos da Dacia, que no vídeo Dustar coloca o seu SUV mais vendido, o Duster, em órbita, numa referência óbvia ao Roadster que a Tesla lançou rumo a Marte, a bordo de um foguetão da SpaceX. Depois de muitas imagens de uma miniatura a sobrevoar o planeta, vem a conclusão: “Sem brincadeiras, conseguimos fazer grandes coisas com muito pouco.” O construtor romeno remata com “não é ciência espacial”, numa clara alusão ao Dacia Spring, o eléctrico que está a ser comercializado por cerca de 16 mil euros, antes de ajudas ou incentivos.