Boletim DGS. Primeira subida semanal de casos desde pico da pandemia

Os dados do boletim da DGS deste sábado dão conta da sexta descida consecutiva no número de internamentos por causa da Covid-19 (menos 1 do que no dia anterior) para um total de 512. Representam ainda uma redução de 106 face ao mesmo dia da última semana (quando havia 618). Tal como tinha acontecido esta sexta-feira, é o dia com menos internados desde 21 de setembro.

Há ainda menos cinco doentes em cuidados intensivos, num total de 126 (depois de duas subidas consecutivas). É o valor mais baixo desde 11 de outubro (na altura 124 internados graves).

Numa semana, o SNS ficou com menos 22 camas ocupadas nestas unidades (a mesma redução da semana anterior).